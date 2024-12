video suggerito

Quando iniziano i saldi invernali 2025: il calendario completo e le date regione per regione È quasi tempo di saldi invernali 2025. La data da tenere a mente è il 4 gennaio. Vale per quasi tutt’Italia, comprese le grandi città Roma, Milano e Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l'avvicinarsi di gennaio si avvicina anche un periodo dell'anno particolarmente bello soprattutto per gli amanti dello shopping. È infatti il mese dedicato ai saldi invernali, promozioni che si applicano ad abbigliamento, accessori, calzature, prodotti tecnologici. Dai negozi fisici agli store online, sarà possibile approfittare di sconti e prezzi ribassati convenienti. Ma occhio alle truffe, che sono dietro l'angolo. Ecco la guida completa ai saldi invernali 2025 e il calendario completo delle date che riguardano tutte le regioni d'Italia.

Quando iniziano i saldi invernali 2025

Mentre i saldi estivi cominciano solitamente il primo sabato del mese di luglio, quelli invernali prendono avvio il primo giorno feriale antecedente l'Epifania. Le date di inizio e fine possono cambiare da regione a regione, perché vengono stabilite da Regioni e Comuni sulla base della Riforma del commercio (Art. 15 comma 3 D. Lgs. Bersani n. 114 e ss.). Quest'anno, per esempio, quella di inizio è una data univoca, il 4 gennaio, fatta eccezione per la Provincia di Bolzano, che ha scelto di posticipare leggermente all'8 gennaio. Per quanto riguarda invece la chiusura l'ultima a finire sarà la Valle d'Aosta il 31 marzo 2025. La durata massima è stata stabilita in otto settimane.

Il calendario dei saldi invernali 2025: le date ufficiali regione per regione

Campania: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Lombardia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025

Toscana: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Emilia-Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Basilicata: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Provincia di Bolzano: dall'8 Gennaio al 5 Febbraio 2025

Provincia di Trento: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Calabria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Sicilia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Valle d’Aosta: dal 4 gennaio 2025 al 31 marzo 2025

Marche: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Piemonte: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025