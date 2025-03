video suggerito

È nato un nuovo colore: perché si chiama giallo Barrymore Pantone ha ribattezzato un colore col nome di un'attrice, in occasione del suo 50esimo compleanno. È un giallo che esprime la solarità di questa donna.

A cura di Giusy Dente

Quando si tratta di colori, il nome di riferimento è solo uno: Pantone, l'azienda statunitense che si occupa proprio della catalogazione e dell'identificazione dei colori, della loro gestione a livello industriale, in tutti i settori. Dal 2000, il Pantone Color Institute nomina una specifica nuance Color of the Year (il Mocha Mousse per il 2025), ma periodicamente ci sono anche nuove aggiunte. Una delle recenti novità è un giallo che ha acquisito un nome speciale: quello di un'attrice molto popolare a amatissima.

A chi si ispira il nuovo giallo Pantone

Come si legge sulla pagina IG ufficiale di Pantone, il giallo appena ribattezzato, a metà tra il senape e l'ocra con una punta di canarino, si ispira nel nome a un'attrice.

Drew Barrymore Yellow è un giallo dorato delicatamente radioso, il cui calore accogliente e il cui bagliore gioioso creano uno spazio in cui tutti possono brillare. Invitando pensieri di piacevole relax, un giallo cremoso intriso della buona allegria emblematica del desiderio di felicità e di elevazione di Drew Barrymore. Vitale e vibrante, una tonalità di giallo solare che esprime l'aura avvolgente di Drew Barrymore, la sua visione ottimistica e il suo stile effervescente. Inviando immediatamente un messaggio di positività, è una tonalità di giallo che percepiamo come speranzosa e la cui personalità espansiva evidenzia la luminosità e la generosità di Drew Barrymore e il suo riconoscimento che ognuno di noi dovrebbe essere visto e celebrato per quello che è. Come intenditrice di colori e maestra di design e stile di vita, Drew si unisce alle fila di marchi e artisti iconici che hanno collaborato con Pantone per creare e standardizzare i loro colori distintivi.

Il Drew Barrymore Yellow è stato presentato ufficialmente in occasione del compleanno dell'attrice, lo scorso febbraio, per farle una sorpresa, un regalo per i suoi 50 anni. Vuole infatti essere il riflesso di quella luce, di quel calore, di quella positività che Drew Barrymore è solita emanare con la sua presenza. È una donna vivace, solare ed estroversa, allegra e creativa: l'azienda ha dunque voluto omaggiarla con una tonalità capace di trasmettere la sua stessa energia vibrante.

La neo 50enne si va così ad aggiungere all'elenco di marchi e artisti iconici che hanno collaborato con Pantone per creare e standardizzare i loro colori omonimi. Prima di lei Prince, per esempio, col Prince Purple: un viola in riferimento alla sua Purple Rain. Oppure il Minion Yellow, ispirato al colore delle piccole creature della saga cinematografica omonima.