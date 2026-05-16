Guanti e maxi spacco per le donne del Grande Fratello: la coreografia coi “tecnicismi centrali” di Francesca Manzini

Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

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Manca poco alla fine di questa edizione del Grande Fratello Vip, che si avvia alla conclusione. La puntata di venerdì 15 maggio ha vinto la gara degli ascolti. Durante la diretta si è arrivati alla rosa dei 5 finalisti, i 5 concorrenti che si sfideranno per la vittoria del reality. Al televoto flash tra Adriana Volpe e Francesca Manzini, quest'ultima non ce l'ha fatta a spuntarla e ha dovuto abbandonare la Casa: sfuma così per lei il sogno della finale, proprio a un passo dal traguardo.

La conduttrice e imitatrice in queste settimane è stata protagonista assoluta sui social con le sue coreografie. Ha preso molto sul serio le esibizioni, dichiarando di studiare danza da 6 anni. Prima la danza del ventre sulle note di Beautiful liar, poi la performance dedicata a Lady Gaga, infine quella del 15 maggio, assieme ad Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Adriana Volpe. Il Grande Fratello ha proposto, per la sfida dei talenti della semifinale, un omaggio ai successi di Annalisa.

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Le donne hanno ballato sulle note di Esibizionista. E da vere esibizioniste hanno scelto un look all'altezza: canotta nera, gonna coordinata con maxi spacco laterale, guanti, colletto bianco a contrasto con tanto di cravatta e infine sandali gioiello, per completare l'outfit con un tocco scintillante.

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Nel corso della settimana ci sono stati scontri e litigi tra le inquiline della Casa, che hanno dovuto imparare i passi studiati da Francesca Manzini, a cui il Gf ha affidato la direzione della performance. La tensione è stata palpabile soprattutto quando si è trattato di scegliere la disposizione sul palco. "A me stare dietro non va" ha detto Antonella Elia, poco propensa alla seconda fila. Francesca Manzini ha voluto rispettare il più possibile la coreografia originale di Annalisa, per renderle degnamente omaggio. La cantante ha apprezzato il gesto e durante la diretta, ha fatto una sorpresa alle ballerine.

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Ha mandato un videomessaggio di saluto, per ringraziare e fare i complimenti a tutte: "Volevo semplicemente dirvi che ho visto il vostro video in cui chiedevate consigli ma non ne avete bisogno, siete incredibili. Vi sto seguendo, vi ho seguite e sono ammirata e divertita da quello che che vedo. Posso dirvi? Vi ringrazio per questo omaggio pazzesco. Ringrazio anche la coreografa che si è spesa tantissimo e grazie anche a Ilary per questo omaggio. E soprattutto in bocca al lupo per questa esibizione. Mi raccomando ragazze, daje di tecnicismo centrale". Il riferimento è a un'espressione ormai virale sui social, che ha caratterizzato le coreografie di Francesca Manzini sin dalla fatidica belly dance. Cosa sia di preciso per lei questo tecnicismo centrale, però, ancora non si è ben capito!