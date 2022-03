Chi è Francesca Manzini, imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia con Gerry Scotti Francesca Manzini, classe 1990, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento per le imitazioni di personaggi famosi, tra cui Mara Venier e Maria de Filippi. Imitatrice e comica, ora è anche conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti.

A cura di Daniela Seclì

La carriera di Francesca Manzini tra radio e tv: chi è la conduttrice di Striscia la Notizia

Francesca Manzini ha iniziato la sua carriera da autodidatta: non ha mai studiato recitazione ma si è avvicinata al mondo delle imitazioni facendo per anni l'animatrice nei villaggi turistici. Nel 2016 è riuscita ad approdare in radio, partecipando al programma Tutti pazzi per Rds. Da quel momento in poi è arrivata anche sul piccolo schermo, comparendo come ospite fissa in diversi programmi di Piero Chiambretti. È arrivata anche sul grande schermo, come attrice al fianco di Carlo Verdone in Benedetta Follia. L'imitazione di personaggi famosi, tra cui Mara Venier, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, è rimasto uno dei suoi cavalli di battaglia. Nel 2020 ha debuttato come conduttrice di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti, dove è tornata anche quest'anno.

Francesca Manzini è fidanzata con il sosia di Johnny Depp

Francesca Manzini ha vissuto una relazione con Christian Vitelli che sembrava destinata a sfociare nel matrimonio. Poi, però, si è interrotta bruscamente. L'imitatrice ha ormai voltato pagina e oggi è felicemente fidanzata con Marco Scimia. L'uomo è un barbiere di trentacinque anni, ma è anche il sosia italiano dell'attore Johnny Depp. In lui, Francesca Manzini sembra aver trovato l'altra metà della mela.

Il doloroso passato: la violenza psicologica e la bulimia

In un'intensa intervista rilasciata a Verissimo nel 2019, Francesca Manzini parlò del suo doloroso passato. In particolare, l'imitatrice ha raccontato di un rapporto conflittuale con i genitori che, a suo dire, anziché trasmetterle dei valori, attuavano una sorta di "violenza psicologica". Così, lei si rifugiava nella sua camera e guardava vecchi film per estraniarsi: "Ci provavo a parlare con mamma e papà, ma non ci riuscivo mai. Erano sempre molto nervosi". Ai problemi con i genitori, si sono aggiunti quelli con anoressia e bulimia: "Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia, per sei anni. Ho vissuto male, perché ero in un abbandono totale". Ha vissuto, dunque, questa battaglia da sola ed è riuscita a uscirne vincente. Oggi, i rapporti con la madre sarebbero molto più distesi.