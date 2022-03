Lorella Cuccarini nuova conduttrice di Striscia La Notizia con Gerry Scotti Al posto di Francesca Manzini positiva al Covid, dopo Valeria Graci, sarà Lorella Cuccarini la conduttrice di Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti.

A cura di Gaia Martino

Lorella Cuccarini è pronta per una nuova avventura alla conduzione di Striscia La Notizia, al posto di Francesca Manzini, assente a causa della positività al Covid. Ieri sera Valeria Graci ha affiancato Gerry Scotti nel tg satirico, da domani lascerà il posto alla showgirl e attuale professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi fino al 19 marzo. Si tratta di una conduttrice d'eccezione, per la prima volta la Cuccarini siederà al bancone di Striscia La Notizia e lavorerà con Gerry Scotti. Per i programmi di Antonio Ricci però non è un volto nuovo.

Il debutto di Lorella Cuccarini a Striscia La Notizia

"Sarà un po' come tornare a casa" ha commentato Lorella Cuccarini pronta a condurre Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti da mercoledì 16 a sabato 19 marzo 2022. Un debutto assoluto a capo del tg satirico di Antonio Ricci con il quale però ha già lavorato per i programmi Odiens a fine anni '80, e Paperissima tra gli anni '90 e 2000.

Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po' come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio.

Come sta Francesca Manzini positiva al Covid

Con un video postato su Instagram Francesca Manzini, attrice e volto di Striscia La Notizia, ha aggiornato i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute essendo positiva al Covid. Ieri spiegava di avere solo mal di gola, oggi sembra avere un po' di tosse ma con il sorriso sulle labbra ha parlato ai suoi fan nelle stories augurandosi di negativizzarsi presto: "Aspetto con ansia". Al suo posto, ieri e questa sera, Valeria Graci che già in passato ha ricoperto il ruolo di inviata nella trasmissione di Antonio Ricci. Domani la comica lascerà il posto all'insegnante di Amici, Lorella Cuccarini.