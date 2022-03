Francesca Manzini positiva al Covid non condurrà Striscia la Notizia, al suo posto Valeria Graci Francesca Manzini è positiva al Covid, per cui non potrà condurre Striscia la Notizia. Accanto a Gerry Scotti ci sarà, infatti, Valeria Graci.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Manzini non potrà condurre Striscia la Notizia perché risultata positiva al Covid. La speaker radiofonica e imitatrice che affiancava Gerry Scotti nella conduzione del tg satirico, lascerà il posto a Valeria Graci, già inviata della trasmissione di Antonio Ricci.

Il messaggio di Francesca Manzini

Il tempo di negativizzarsi e poi Francesca Manzini potrà tornare dietro al bancone di Striscia la Notizia, che ormai l'ha accolta a braccia aperte da qualche anno, prima come imitatrice, la ricordiamo infatti nelle performance con tanto di approvazione di Mara Venier, per poi diventare uno dei volti dello show. L'attrice è poi comparsa su Instagram, dove ha attraverso un video ha tranquillizzato i suoi fan, dicendo di stare bene e di non avere particolari sintomi:

Omicron messaggio gratuito, il cliente è stato raggiunto dalla sottoscritta, non ho febbre, non ho raffreddore, ho solo un po' di mal di gola, mi prenderò? Eh certo che me devo ripiglià, me devo negativizzà, perché devo tornare dal mio Gerry assolutamente, dalla mia amata Striscia, la mia famiglia, e ci tornerò mi negativizzerò presto, prestissimo, in bocca al lupo a Valeria Graci, non prendere questo bacio che ti mando che proprio adesso non mi pare il caso. Ci vediamo presto, un bacio ciao.

Toccherà, quindi, alla comica che già per il tg satirico di Antonio Ricci aveva fatto da inviata, ricoprire il ruolo di conduttrice, almeno fin quando non sarà possibile far rientrare Francesca Manzini in studio, dove potrà riprendere possesso della postazione da "mezzobusto". La coppia Scotti-Manzini arriva dopo l'eccezionale conduzione di Ezio Greggio e Silvia Toffanin che, per la prima volta, approda nello studio di Striscia la Notizia, confermandosi come uno dei volti più amati di Mediaset, con il suo show pomeridiano del weekend che conquista, sempre, ascolti brillanti.