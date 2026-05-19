Francesca Manzini e Solei Sorge non smettono di litigare a The Unknown su Rai2: “Non hai rispetto”

Su Rai2 va in onda un nuovo reality: The Unknown e nell’ultima puntata Francesca Manzini e Soleil Sorge hanno fatto scintille. Le due hanno litigato al punto che l’imitatrice ha accusato il suo gruppo di mancarle di rispetto e l’influencer ha sbottato.

Su Rai2 è arrivato da un paio di settimane un nuovo reality, dal titolo The Unknown, al quale hanno preso parte diversi nomi noti del piccolo schermo. Nella seconda puntata protagoniste indiscusse sono state Francesca Manzini e Soleil Sorge che non hanno smesso un attimo di litigare. In più momenti, le due si sono scontrate e l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha sbottato sostenendo di non essere stata rispettata nonostante fosse in uno stato di salute non ottimale.

Il botta e risposta tra Francesca Manzini e Soleil Sorge

Come è noto, anche nel reality di Rai2 i concorrenti sono chiamati a superare delle prove, divisi in squadre. Nella seconda puntata i protagonisti dovevano correre, senza sosta, per le strade sterrate della Calabria, ma Manzini non riusciva a tenere il passo, tanto che a un certo punto Soleil Sorge ha sbottato. Un litigio tra le due che si è protratto per tutto il giorno, sin dal mattino quando era stato richiesto ai partecipanti di scovare un murales preciso, ma Francesca Manzini rispetto ai suoi compagni di squadra è apparsa in evidente affanno: "Ho la bronchite, non riesco" ha detto rivolgendosi agli altri e iniziando a decelerare e costringendo gli alti a stare al suo passo. Nel pomeriggio è accaduta la stessa cosa, l'imitatrice ha chiesto a tutti di rallentare: "Calma un attimo, questo è un gioco e si va piano!" ha detto, ricevendo la risposta piccata di Soleil: "No è una gara e si va forte!", Manzini ha risposto nuovamente: "Ah si va veloce? Allora mi squalifico. Andate sereni senza di me. Qua si vede anche come uno si aiuta quando un altro sta male". Sorge, però, non ci sta e contesta quanto appena detto dall'attrice: "Ah sì, siamo noi i cattivi? Ti abbiamo aiutato da sempre!". Francesca Manzini non ha intenzione di mollare: "Si chiama rispetto" dice rincarando la dose, ma Soleil risponde a tono: "Non puoi dire che noi ti manchiamo di rispetto! Ci siamo fermati per aspettarti".

L'ennesimo scontro tra Soleil e Francesca Manzini

Nel segreto del confessionale, Soleil sbotta in maniera definitiva e mostrando tutta la sua competitività: "Va bene la crisi, ma a tutto c’è un limite. Dovessimo perdere saprei che nome fare, ci sta rallentando troppo". Di contro, Francesca Manzini si è lamentata del trattamento ricevuto dai suoi compagni: "Ci sono rimasta male perché non sono stata rispettata per il mio stato di salute, ma non perché devono rispettare me, ma perché così si fa in una squadra". I litigi, però, non sono certo finiti. Poco prima di dormire, infatti, i concorrenti si sono ritrovati a dormire in sei in una stanza, a causa di un errore, situazione già di per sé difficile da gestire, ma i battibecchi tra le due sono sfociate nell'ennesima lite scatenata da un gesto di Soleil che prende un cuscino dal letto in cui Manzini ha deciso di dormire, mentre a lei è stata data la brandina. All'imitatrice non sta bene e Sorge sbotta: "Ma secondo te io posso dormire su una brandina senza cuscino per la seconda notte consecutiva? Hai scelto il matrimoniale e quindi la comodità, almeno dammi il cuscino". Alla fine, però, a farne le spese è stata sempre l'influencer che ha sostituito il cuscino con il suo giubbotto ripiegato.