Chanel Totti, compleanno in grande stile: per i 19 anni festa in piscina con la tutina di paillettes

Chanel Totti ha festeggiato con le amiche il 19esimo compleanno: prima pool party, poi cena con karaoke e musica (e un look scintillante da diva).

Chanel Totti per il compleanno ha organizzato una festa in grande stile, assieme a tutti gli amici. La 19enne sta cercando la sua strada e sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo: tra moda e tv, tra adv sui social e reality. Ha debuttato come concorrente di Pechino Express, la sua prima esperienza sul piccolo schermo in veste di "raccomandata" assieme all'amico Filippo Laurino. E chissà cosa altro bolle in pentola!

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ama fare festa e stare con gli amici, quindi il compleanno è l'occasione perfetta per unire le due cose. Anche stavolta si è goduta la giornata in suo onore all'insegna dell'allegria. Prima c'è stata una festicciola a sorpresa, qualcosa di intimo e raccolto per spegnere le candeline allo scoccare della mezzanotte, con ben due torte in suo onore. Poi la festeggiata con i suoi invitati si sono spostati alla volta di Caserta: è lì che si è svolto il pool party, in una struttura per l'occasione interamente allestita a tema.

C'erano cuscini e gadget dedicati alla festeggiata, con tanto di look coordinati per le ragazze: canotta e pareo uguali per tutte decorati con la scritta "Chanel 19". La giornata è quindi iniziata in acqua tra tuffi in piscina e si è chiusa con una serata all'insegna della musica. Ovviamente gli ospiti e la festeggiata si sono cambiati d'abito, sfoggiando i loro party dress migliori, per fare festa fino a tardi tra cena e karaoke.

Leggi anche Chanel Totti compie 19 anni: per la festa a sorpresa indossa felpa e jeans

Chanel Totti ha scelto un outfit da vera diva, scintillante: un look che non passa certo inosservato. La tutina a maniche corte color oro è interamente impreziosita con paillettes, che riflettono la luce a ogni movimento. È un capo da vera party girl, adatto a chi vuole risplendere nel suo giorno e avere gli occhi addosso, pronto a fare festa e ballare tutta la notte. Sui social la 19enne ha testimoniato i momenti più belli della serata e ha ricondiviso tutti gli auguri ricevuti. Immancabili le dediche social di papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi.