Chanel Totti compie 19 anni: per la festa a sorpresa indossa felpa e jeans

Oggi Chanel Totti compie 19 anni e sui social ha documentato i momenti più belli della festa a sorpresa che ha ricevuto allo scoccare della mezzanotte. Cosa ha indossato per l’evento?

Oggi, 13 maggio 2026, è una giornata speciale per Chanel Totti: compie 19 anni e non potrebbe essere più felice dei numerosi traguardi raggiunti, dalle prime sponsorizzate social al debutto televisivo a Pechino Express. Se lo scorso anno, in occasione del raggiungimento della maggiore età, aveva fatto le cose in grande con una mega festa principesca, ora sembra aver voluto celebrare la ricorrenza in modo intimo. A quanto pare non aveva organizzato nulla per spegnere le 19 candeline ma ha ricevuto un party a sorpresa dagli amici allo scoccare della mezzanotte: ecco tutti i dettagli.

La festa di compleanno a sorpresa di Chanel Totti

Chanel Totti non ha mai nascosto la sua passione per le feste e per gli eventi mondani ma per il 19esimo compleanno ha deciso di rinunciare ai party folli (almeno per il momento). Ieri sera si trovava a una serata casalinga con gli amici più cari quando allo scoccare della mezzanotte le hanno spento le luci. A quel punto sono entrate due diverse torte ricoperte di frutta fresca, decorate con le tradizionali candeline. Gli invitati non hanno esitato a fotografarla durante l'iconico momento, utilizzando gli scatti e i video per farle delle dolci dediche social.

La festa di compleanno a sorpresa

Chanel Totti in versione casual per il compleanno

Cosa ha indossato Chanel Totti per la festa di compleanno improvvisata? Complice il fatto che è stata una sorpresa, non è apparsa super sofisticata come sempre, anzi, ha sfoggiato un insolito look comodo e casual. Ha abbinato un paio di jeans over dall'abbottonatura asimmetrica a un crop top bianco che lasciava in vista gli addominali. Niente blazer o biker di pelle, per completare il tutto ha scelto una felpa grigia col cappuccio dalla silhouette maxi. Capelli sciolti e ondulati, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: anche se non ha organizzato un mega party con dj-set e open bar, Chanel Totti non potrebbe essere più contenta di aver avuto al suo fianco tutte gli amici più cari.

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