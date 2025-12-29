Qual è la città scelta da Chanel Totti per la vacanza di fine 2025

Natale è la festa che per tradizione viene passata in famiglia ma con l'avvicinarsi del Capodanno sono moltissimi coloro che decidono di darsi al relax e al divertimento con gli amici. In questo fine 2025, complice il lunghissimo ponte che si è venuto a creare con il weekend tra il 26 dicembre e l'1 gennaio, le star hanno deciso di organizzare dei lunghi viaggi fuori città. Chanel Totti è una della lista e lo ha rivelato sui social, dove ha mostrato la location scelta per la vacanza di fine anno.

La vacanza ad Amsterdam di Chanel Totti

Se Ilary Blasi è volata sulle Dolomiti con Bastian Muller per lasciarsi alle spalle il 2025, Chanel Totti ha deciso di separarsi temporaneamente dalla mamma, celebrando con un tocco di libertà e di indipendenza il suo primo anno da maggiorenne.

Chanel Totti ad Amsterdam

Niente location esotiche, paesini di montagna o isole remote, per l'ultimo viaggio dell'anno ha puntato tutto su una delle capitali europee più apprezzate al mondo: Amsterdam, nei Paesi Bassi. Sui social ha documentato alcuni dei primi momenti del viaggio, non taggando mai la città ma immortalando in primo piano alcuni dei suoi luoghi iconici riconoscibili fin dal primo sguardo.

Chanel Totti al Museo delle Cere

I luoghi iconici della capitale dei Paesi Bassi

Cosa ha visitato Chanel Totti ad Amstedam? Ha fatto shopping tra le vie del centro, poi è stata al Museo delle Cere (dove si è scattata un selfie con Dwayne "The Rock" Johnson) e in serata, dopo aver cenato in un ristorante in stile invernale, si è goduta una passeggiata sulle rive dei canali, lasciando intravedere sul lato l'iconico ingresso con l'elefante rosa di Casa Rosso, il più antico teatro di sesso dal vivo nel quartiere a luci rosse della capitale. Fascia rossa tra i capelli, cappottone imbottito e capelli lasciati sciolti e ondulati: Chanel ne ha anche approfittato per proporre il perfetto look per combattere il freddo. In quanti, come lei, sono in partenza per Capodanno?