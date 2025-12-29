Ilary Blasi sulle Dolomiti: per la vacanza di Capodanno sceglie la suite da 5mila euro a notte

Ilary Blasi è volata sulle Dolomiti per Capodanno e ora sta trascorrendo le sue giornate in compagnia di Bastian Muller sullo sfondo di meravigliosi panorami alpini. Qual è il resort che ha scelto per la vacanza?

Capodanno 2026 si avvicina e sono molte le star che hanno deciso di trascorrerlo lontano da casa. Ilary Blasi è tra queste e già da diversi giorni è partita con il compagno Bastian Muller alla volta di una meravigliosa cittadina di montagna. Per essere precisi, è volata a Cortina D'Ampezzo, sulle Dolomiti, e ora sta trascorrendo le ferie tra sci, pranzi nei rifugi e totale relax. Sui social ha poi mostrato la meravigliosa location alpina scelta per il soggiorno: ecco qual è e quanto costa.

Dove sta trascorrendo le vacanze Ilary Blasi

Per la prima vacanza del 2026 Ilary Blasi ha scelto Rosapetra SPA Resort, un hotel di lusso a Cortina d'Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti. Si trova a un km dalle piste sciistiche di Faloria ed è dotato di un meraviglioso centro benessere con piscina coperta, bagno turco e varie saune e di un ristorante iper raffinato. All'esterno sembra una comune baita di montagna, mentre all'interno è arradato interamente in legno, con mobili eleganti e maxi balconi con vista. Conta 33 camere, di cui 7 suite, ed è perfetto per coloro che vanno alla ricerca di un rifugio intimo ma allo stesso tempo super sofisticato.

Rosapetra Spa Resort

Quanto costa la suite di Ilary Blasi

Per l'ultima vacanza del 2025 Ilary Blasi ha scelto di soggiornare nella Signature Dolomites Suite, una camera open space da 85 mq con letto matrimoniale king size, bagno padronale con doppio lavabo, doccia e vasca idromassaggio.

Signature Dolomites Suite

La sua particolarità? È contraddistinta da un suggestivo design alpino (con tanto di mura ricoperte di tronchi) e da una terrazza con vista sulle montagne innevate. Quanto costa una notte qui? Il prezzo proposto per uno dei primi giorni del 2026 è di 5.000 euro a notte e include anche la prima colazione. In alternativa è disponibile una variante più economica da poco più di 4.000 euro a notte oppure una doppia deluxe da 700 euro.