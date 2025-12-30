Il look da neve di Ilary Blasi: la pelliccia bianca si abbina al nuovo cagnolino

Ilary Blasi è sulle Dolomiti per Capodanno e ha approfittato delle temperature rigide per sfoggiare un look da neve super glamour. La sua particolarità? È coordinato al nuovo cagnolino che culla tra le braccia.

Capodanno 2026 è ormai alle porte e le star hanno approfittato del lungo ponte che si è venuto a creare con Natale per partire alla volta di mete più o meno esotiche. Belén Rodriguez è volata alle Maldive, Chiara Ferragni in Colombia e Michelle Hunziker in Messico, mentre Ilary Blasi ha preferito i panorami alpini delle Dolomiti. Attualmente soggiorna in un hotel-chalet di lusso in compagnia di Bastian Muller e trascorre le sue giornate tra sciate, pranzi nei rifugi e relax in spa. Cosa sta indossando per affrontare le rigide temperature di montagna? Ecco il nuovo look da neve della conduttrice.

Ilary Blasi ha un nuovo cagnolino?

Dopo essersi immortalata nell'enorme suite dell'hotel a Cortina d'Ampezzo, Ilary Blasi si è concessa una passeggiata sulla neve in compagnia del fidanzato.

Ilary e Bastian

Tra selfie di coppia e foto sullo sfondo delle meravigliose Alpi imbiancate, si è lasciata immortalare anche con un adorabile cagnolino bianco, per la precisione un volpino di taglia molto piccola dal viso dolcissimo.

Il cagnolino che ha posato con Ilary Blasi

Non si sa se si tratta di un nuovo membro della famiglia o di un cucciolo incontrato durante la vacanza, ma la cosa certa è che il suo candido pelo si abbinava alla perfezione alla pelliccia che ha indossato per affrontare il freddo, un modello corto ma con un confortevole cappuccio di pelo.

Ilary Blasi sulle Dolomiti

La borsa griffata nel look da neve

Per completare l'outfit da montagna Ilary ha scelto degli accessori a contrasto in total black, dai pantaloni tecnici dal taglio dritto agli stivaloni impermeabili, fino ad arrivare ai guanti di lana e al maglioncino a collo alto. Naturalmente non poteva mancare il tocco griffato: una borsetta Chanel in velluto total black decorata all-over con l'iconica doppia C metallica.

Il look da neve di Ilary Blasi

Fa parte della collezione Autunno/Inverno 2020-21 della Maison e può essere portata sia a mano che a tracolla, il suo prezzo? 5.500 euro (ma probabilmente si tratta di un regalo ricevuto diversi anni fa a Natale da Francesco Totti). Occhiali da sole scuri, capelli lisci e sciolti e sorriso stampato sulle labbra: Ilary si sta godendo al 100% questa pausa dalla normale quotidianità.