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Ilary Blasi a Capri con Bastian Muller e Isabel Totti: la vacanza nell’hotel da oltre 4mila euro a notte

Ilary Blasi ha approfittato del ponte del 25 aprile per organizzare una vacanza in compagnia di Bastian Muller e della figlia Isabel Totti. Ha fatto tappa a Capri, soggiornando al Grand Hotel Quisisana, il 5 stelle più famoso dell’isola.
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A cura di Valeria Paglionico
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Ilary Blasi è attualmente impegnata nella conduzione della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sul cui palco sta dando prova di essere un'icona fashion che ama lo stile minimal ma super glamour. Durante l'ultimo weekend, però, ha approfittato della festività del 25 aprile per concedersi una breve vacanza in compagnia del futuro marito Bastian Muller e della terza figlia Isabel Totti. La presentatrice ha fatto tappa a Capri, dove ha fatto visita a una serie di luoghi iconici, dalla Grotta Azzurra alla piazzetta. Qual è l'hotel che ha scelto per il soggiorno primaverile?

Ilary Blasi nell'hotel più famoso di Capri

Per la vacanza caprese in compagnia di Bastian e Isabel Ilary Blasi ha puntato tutto sul lusso del Grand Hotel Quisisana, il 5 stelle più famoso di Capri, da sempre sinonimo di ospitalità, raffinatezza e bellezza.

Ilary al Grand Hotel Quisisana
Ilary al Grand Hotel Quisisana

Conosciuto in tutto il mondo per offrire delle incredibili viste panoramiche sul mare dell'isola, storicamente è stato rifugio di principi, star del cinema e scrittori, tanto che ad aggi viene considerato una vera e propria oasi di tranquillità. Dotato di un giardino, 2 piscine, una palestra, una terrazza solarium e un centro benessere, è arredato con toni pastello e tessuti pregiati, anche se il suo punto forte è la posizione super centrale: si trova nel cuore pulsante della località balneare, a due passi dalla piazzetta e di fronte i Faraglioni.

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Grand Hotel Quisisana
Grand Hotel Quisisana

Quanto costa una notte al Grand Hotel Quisisana di Capri

Le camere del Grand Hotel Quisisana a Capri sono un perfetto mix di tradizione e modernità: dominate dal bianco e dalla luce per esaltare i colori del mare visibili dalle ampie vetrate, sono arredate in stile elegante e pregiato, con mobili in legno, pavimenti chiari e maioliche che rimandano alle decorazioni iconiche della costiera.

Grand Hotel Quisisana
Grand Hotel Quisisana

I prezzi variano a seconda della stanza scelta. Una doppia standard viene offerta a 580 euro a notte, mentre una junior suite con vista mare arriva a 1.900 euro a notte. Per una Premier Deluxe Suite con vista mare servono 3.550 euro, mentre la più costosa è la Grand Deluxe Suite, una meravigliosa camera da 50-55 mq con salotte, due bagni, jacuzzi e terrazzo. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale dell'albergo viene proposta a 4.150 euro al giorno (e probabilmente è proprio qui che ha soggiornato Ilary con Bastian e la piccola Isabel).

Grand Deluxe Suite
Grand Deluxe Suite
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