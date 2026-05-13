Ilary Blasi al GF Vip con il look laminato: chi ha firmato il completo oro della puntata 16

Ieri sera è andata in onda la puntata 16 del GF Vip e Ilary Blasi ancora una volta si è distinta per stile. Chi ha firmato il suo completo in oro laminato?

Ieri sera è andata in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che è tornato con una inedita edizione dopo l'addio di Alfonso Signorini. A prendere il suo posto è stata Ilary Blasi: già negli scorsi anni era stata al timone del programma ma in questa occasione ha voluto al suo fianco due opinioniste d'eccezione, Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli. Ancora una volta la presentatrice sta dando prova di grande ironia, anche se a rendere le sue apparizioni televisive iconiche sono i look che settimana dopo settimana sfoggia sul palco. Ieri, ad esempio, ha puntato sul lurex con un abito scivolato che ha messo in risalto la silhouette impeccabile.

Ilary Blasi al GF Vip dice addio all'effetto dark

Da quando è partita l'edizione 2026 del GF Vip, Ilary Blasi ha detto addio alla sua passione per gli abiti e gli accessori esuberanti. Niente più paillettes, scollature maxi e gioielli oversize, questa volta ha voluto puntare su uno stile minimal ma allo stesso tempo super glamour. Seguita dalla fidata stylist Silvia Giacò, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione fashion, dando prova di essere una vera e propria icona anche senza esagerare. Dopo i look scuri e quasi "monacali" delle precedenti settimane, per la puntata 16 del reality ha deciso di brillare, anche se lo ha fatto con eleganza, ovvero con un completo in lurex sui toni dell'oro firmato MVP.

Completo MVP

Quanto costa la gonna scintillante di Ilary Blasi

Sul palco Ilary ha abbinato top aderente con spalline sottili e gonna lunga a vita alta, entrambi in jersey laminato. La gonna, in particolare, ha un drappeggio sul fianco e uno spacco profondo che esalta ancora di più la silhouette (il suo prezzo è di 175 euro). A completare il look della conduttrice sono stati i tacchi a spillo coordinati di Le Silla e i gioielli di FabioCollection_By_Malka. Ancora una volta, inoltre, si è servita dell'aiuto della parrucchiera Alessia Solidani per rivoluzionare l'hair style. Niente più onde naturali, ha preferito una piega liscia con i due ciuffi frontali portati dietro le orecchie.