Ilary Blasi in Grecia con Bastian Muller: la villa da sogno nelle Cicladi costa oltre 7 milioni di euro

Ilary Blasi è volata in Grecia con Bastian Muller e ora sta trascorrendo le vacanze a Kéa. Qual è e quanto costa la maxi villa con piscina a sfioro scelta per il soggiorno?

Ilary Blasi ha portato a termine la fortunata esperienza al timone del Grande Fratello Vip 2026 e ora si prepara alla nuova avventura a Battiti Live. Il programma la terrà impegnata per diversi giorni durante l'estate ed è per questo che ha deciso di anticipare le vacanze, concedendosi un viaggio da sogno in compagnia del fidanzato Bastian Muller. Come lei stessa ha documentato sui social, è partita alla volta della Grecia con ItaAirways ma, una volta arrivata a destinazione, ha preferito tenere la location top secret. Nonostante ciò, è bastata una foto all'alloggio in cui si trova per scoprirlo: la conduttrice è a Kéa, un'isola della Cicladi, in una enorme villa da mille e una notte.

La villa a Kéa con piscina a sfioro vista mare

Per la vacanza che anticipa l'estate Ilary Blasi ha scelto Kéa, isola a solo un'ora da Atene che si affaccia sull'infinito blu del Mar Egeo. Per essere precisi, insieme a Bastian sta soggiornando a Isla, una enorme villa di lusso situata sulla costa. Si estende su 5.323 mq di superficie, dunque offre completa solitudine e privacy, ma allo stesso tempo è vicina al centro, così da permettere ai suoi ospiti di godersi lo stile di vita cosmopolita dell'isola.

Ilary Blasi nella villa in Grecia

Gli interni misurano 480 mq: si contano 4 camere da letto con bagno privato, una grande cucina attrezzata, sale da pranzo e zone comuni confortevoli e iper-contemporanee. Non mancano le vetrate e le porte scorrevoli che si aprono su meravigliose terrazze con vista sul mare. Il punto forte? La piscina a sfioro che sembra fondersi con l'orizzonte.

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Quanto costa la villa in cui soggiorna Ilary Blasi in Grecia

Aree pranzo e lounge all'aperto che permettono di godersi tramonti indimenticabili, giardini curatissimi, bagno turco, palestra e spiaggia privata: la villa Isla è un vero e proprio paradiso, perfetto per chi è alla ricerca di tranquillità e di lusso.

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Qual è il suo prezzo? Attualmente è in vendita sul sito immobiliare JamesEdition, dove viene offerta a 7,2 milioni di euro (dunque al mq costa 15.000 euro). Ilary ha avuto la possibilità di prenderla in affitto ma al momento non si conosce la cifra spesa, visto che probabilmente ha portato a termine la trattativa in forma privata. In quanti sognano di trascorrere almeno un giorno delle loro vacanze estive in questo paradiso?