Ilary Blasi ha una nuova collana preziosa ed è personalizzata con i nomi dei figli

Ilary Blasi ha una nuova collana preziosa, la sua particolarità? È decorata con i nomi dei figli: ecco chi l’ha personalizzata appositamente per lei.

Ilary Blasi ha appena portato a termine la fortunata esperienza al Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 che è tornata a condurre dopo lo scandalo Signorini, e ora si prepara per una nuova edizione di Battiti Live. Nelle prossime settimane sarà in Puglia per registrare le puntate che andranno in onda tra luglio e agosto ma nel frattempo non può fare a meno di godersi un po’ di relax. Tra una vacanza e l’altra ha trovato il tempo di curare il suo stile: in quanti hanno notato la nuova (dolcissima) collana che ha sfoggiato sui social?

Il dolce omaggio di Ilary Blasi a Cristian, Chanel e Isabel

Per dare il via al weekend con un tocco di dolcezza Ilary Blasi ha condiviso dei video selfie in cui, sullo sfondo della sua camera da letto (nella quale ha appeso alla parete una enorme foto di lei e Bastian), ha lasciato in bella vista la collana. Messo in evidenza grazie al top nero a girocollo, il gioiello ha aggiunto un tocco super glamour al look della conduttrice. Si tratta di un collier sottilissimo in oro giallo, la cui particolarità sta nel fatto che è decorato con i nomi dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Così facendo, Ilary avrà la possibilità di portarli sempre con lei anche quando è impegnata con il lavoro in giro per l’Italia.

Ilary con la collana dedicata ai figli

Chi ha firmato la collana personalizzata di Ilary Blasi

Chi ha firmato la collana personalizzata indossata da Ilary Blasi? Il brand Fabio Collection, lo stesso che ha completato con un tocco scintillante tutti i suoi look al GF Vip. Si tratta di un marchio di Alta Gioielleria nato a Milano nel 2010, specializzato nella realizzazione di gioielli classici, artigianali e senza tempo. Oro, diamanti, pietre preziose: l’obiettivo non è seguire le mode ma dare vita a vere e proprie icone di stile. Sul sito ufficiale non viene indicato il prezzo del prezioso (anche perché è personalizzato) ma Ilary sui social ha sottolineato che si tratta di un regalo esclusivo, dunque con ogni probabilità non ha pagato nulla per averlo.

Leggi anche Ilary Blasi al GF Vip con il look laminato: chi ha firmato il completo oro della puntata 16