Il look invernale di Iary Blasi è con sabot di pelo e cappello di lana da oltre mille euro

Nelle ultime ore si parla molto di Ilary Blasi: a poche settimane dallo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini, pare che sarà lei a condurre il Grande Fratello Vip il prossimo marzo. Per lei non si tratta di un debutto ma di un gran ritorno, visto che già per diversi anni è stata al timone del programma. Al momento, però, sarebbero ancora in corso le trattative, dunque la diretta interessata ha evitato di commentare la notizia pubblicamente. Sui social si è limitata a documentare una sua normale giornata, proprio come fa da sempre. Ieri, infatti, si è concessa un tour dei musei capitolini, sfoggiando un originale look assolutamente perfetto per l'inverno: ecco cosa ha indossato.

Il look invernale di Ilary Blasi è cozy

Ilary Blasi è da sempre un'icona fashion moderna e glamour e non sorprende che ad ogni apparizione pubblica riesca a far parlare di sé. Al momento non sta lavorando in tv, dunque ha temporaneamente messo da parte lustrini e sirene, sta dando spazio alla comodità ma senza rinunciare a qualche tocco trendy. Nelle ultime ore, ad esempio, per godersi una giornata ai musei ha sfoggiato un look invernale tutto da imitare. Ha puntato sul classico total black con una tuta cozy e l'ha abbinata a un maxi cappotto, un modello lungo fino alle caviglie decorato all-over con una stampa tartan sui toni del grigio e del nero. Niente tacchi o scarpe scomode, ha optato per i sabot di Ugg, per la precisione le Tazz Platform Mule con interno in pelliccia e rifinitura con colletto intrecciato (prezzo 150 euro).

Il look invernale di Ilary Blasi

Perché il cappello di Ilary Blasi costa tanto

A fare la differenza nel look di Ilary Blasi è stato un accessorio in particolare: il cappellino. Sebbene sembri un semplice copricapo in lana rossa, in realtà è una vera e propria "chicca fashion". Come si evince dalla scritta ricamata in bianco sul davanti, è firmato Chrome Hearts, un brand amatissimo dalle star che però vende solo nei suoi negozi con sede in America. Sugli e-commerce di moda di lusso, però, è possibile trovare sia abiti che accessori decorati con l'iconica croce (e probabilmente Ilary Blasi, che non è stata negli Stati Uniti di recente, ha fatto proprio così per accaparrarselo). Quanto costa il cappello rosso? Sul web viene venduto a 1.200 dollari, ovvero oltre 1.000 euro, anche se al momento può essere trovato anche scontato. Insomma, Ilary Blasi potrà pure vestirsi comoda ma non rinuncia a un tocco griffato neppure nella "normale" quotidianità.

