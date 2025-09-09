Diletta Leotta in Svizzera con Loris Karius e Aria: chiude l’estate nell’hotel da 2mila euro a notte

Diletta Leotta si è concessa un’ultima vacanza in famiglia prima di ritornare a lavoro. Qual è il resort in svizzera che ha scelto per questa fuga ad alta quota?

L'estate 2025 volge al termine ma in molti si stanno godendo ancora gli ultimi sprazzi della bella stagione, approfittando delle giornate di sole e caldo. Diletta Leotta è tra questi, basti pensare al fatto che, nonostante il campionato di Serie A sia già cominciato, lei non ha ancora presenziato alle partite dei weekend per Dazn. Dopo aver trascorso il mese di agosto tra Ibiza e Sicilia, ora si è concessa un viaggio in montagna in compagnia del marito Loris Karius e della figlia Aria: qual è e quanto costa il resort con vista in cui stanno soggiornando?

Dove sono in vacanza Diletta Leotta, Loris Karius e Aria

Diletta Leotta sta salutando l'estate 2025 e lo sta facendo "col botto", ovvero con una vacanza in famiglia tra le montagne svizzere. Al motto di "Bye bye estate, ci hai regalato i ricordi più belli", sui social sta documentando i momento più belli di questa fuga ad alta quota, apparendo felice e rilassata al fianco della piccola Aria e di Loris Karius.

Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

Per ricaricare le batterie prima del ritorno al lavoro i tre hanno scelto il Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, in Svizzera, un rifugio di lusso situato nel Cantone Nidvaldo, per la precisione a 450 metri dal Lago di Lucerna.

Diletta Leotta al Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

Si trova arroccata sul Monte Bürgenstock, vicino alla funicolare che scende fino al molo di partenza delle imbarcazioni per Lucerna. Dotato di diversi ristoranti con terrazza e di 3 piscine (di cui una a sfioro con vista sul Lago dei Quattro Cantoni), vanta un suggestivo panorama sulle montagne della Svizzera centrale.

Diletta Leotta nella piscina a sfioro del Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

L'hotel con vista sul Lago di Lucerna

La camera scelta da Diletta Leotta per la vacanza di famiglia è un vero e proprio sogno. Si tratta della Suite Contemporary Bay con Vista Lago, un ambiente intimo e rilassato con mura in mattoni, dettagli in marmo e un letto "con vista" sulle montagne svizzere.

Suite Contemporary Bay con Vista Lago

Il punto forte, però, è il bagno, nel quale la vasca è posizionata proprio dinanzi a una enorme vetrata che dà sul lago. Quanto costa una notte in questo paradiso? Sul sito ufficiale del resort viene indicato un prezzo di oltre 2.400 euro a notte. Il Bürgenstock Hotel & Alpine Spa dispone anche di altre soluzioni abitative, dalla più economica, una doppia deluxe da circa 1.200 euro al giorno alla mega suite da quasi 4.000 euro (è per 4 persone).