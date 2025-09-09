stile e Trend
Diletta Leotta in Svizzera con Loris Karius e Aria: chiude l’estate nell’hotel da 2mila euro a notte

Diletta Leotta si è concessa un’ultima vacanza in famiglia prima di ritornare a lavoro. Qual è il resort in svizzera che ha scelto per questa fuga ad alta quota?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

L'estate 2025 volge al termine ma in molti si stanno godendo ancora gli ultimi sprazzi della bella stagione, approfittando delle giornate di sole e caldo. Diletta Leotta è tra questi, basti pensare al fatto che, nonostante il campionato di Serie A sia già cominciato, lei non ha ancora presenziato alle partite dei weekend per Dazn. Dopo aver trascorso il mese di agosto tra Ibiza e Sicilia, ora si è concessa un viaggio in montagna in compagnia del marito Loris Karius e della figlia Aria: qual è e quanto costa il resort con vista in cui stanno soggiornando?

Dove sono in vacanza Diletta Leotta, Loris Karius e Aria

Diletta Leotta sta salutando l'estate 2025 e lo sta facendo "col botto", ovvero con una vacanza in famiglia tra le montagne svizzere. Al motto di "Bye bye estate, ci hai regalato i ricordi più belli", sui social sta documentando i momento più belli di questa fuga ad alta quota, apparendo felice e rilassata al fianco della piccola Aria e di Loris Karius.

Bürgenstock Hotel &amp; Alpine Spa
Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

Per ricaricare le batterie prima del ritorno al lavoro i tre hanno scelto il Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, in Svizzera, un rifugio di lusso situato nel Cantone Nidvaldo, per la precisione a 450 metri dal Lago di Lucerna.

Diletta Leotta al Bürgenstock Hotel &amp; Alpine Spa
Diletta Leotta al Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

Si trova arroccata sul Monte Bürgenstock, vicino alla funicolare che scende fino al molo di partenza delle imbarcazioni per Lucerna. Dotato di diversi ristoranti con terrazza e di 3 piscine (di cui una a sfioro con vista sul Lago dei Quattro Cantoni), vanta un suggestivo panorama sulle montagne della Svizzera centrale.

Diletta Leotta nella piscina a sfioro del Bürgenstock Hotel &amp; Alpine Spa
Diletta Leotta nella piscina a sfioro del Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

L'hotel con vista sul Lago di Lucerna

La camera scelta da Diletta Leotta per la vacanza di famiglia è un vero e proprio sogno. Si tratta della Suite Contemporary Bay con Vista Lago, un ambiente intimo e rilassato con mura in mattoni, dettagli in marmo e un letto "con vista" sulle montagne svizzere.

Suite Contemporary Bay con Vista Lago
Suite Contemporary Bay con Vista Lago

Il punto forte, però, è il bagno, nel quale la vasca è posizionata proprio dinanzi a una enorme vetrata che dà sul lago. Quanto costa una notte in questo paradiso? Sul sito ufficiale del resort viene indicato un prezzo di oltre 2.400 euro a notte. Il Bürgenstock Hotel & Alpine Spa dispone anche di altre soluzioni abitative, dalla più economica, una doppia deluxe da circa 1.200 euro al giorno alla mega suite da quasi 4.000 euro (è per 4 persone).

