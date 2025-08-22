Elisabetta Gregoraci a Bali: il resort immerso nella giungla costa oltre 10mila euro a notte

Elisabetta Gregoraci ha realizzato il suo più grande sogno: organizzare una vacanza a Bali. Ha scelto di soggiornare in un resort immerso nella giungla, ecco dove si trova e quanto costa.

L'estate è la stagione preferita di Elisabetta Gregoraci e anche in questo 2025 non si è lasciata sfuggire l'occasione di viaggiare in giro per il mondo durante la lunga pausa lavorativa. Dopo aver trascorso diverse settimane tra Porto Cervo, in Sardegna, e il Kenya (nel resort dell'ex marito Flavio Briatore), negli ultimi giorni ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: volare a Bali, immergendosi nella meravigliosa giungla locale. L'hotel che ha scelto, infatti, sorge letteralmente nel bel mezzo della foresta tropicale ed è contraddistinto da panorami mozzafiato: ecco quanto costa trascorrere una notte in questo paradiso terrestre dell'Indonesia.

Il resort a Bali scelto da Elisabetta Gregoraci

"Ciao Bali, un panorama che lascia già senza fiato. Qui tutto è pensato per rispettare e integrarsi con la natura: il legno e le amache non chiudono lo spazio, ma ti fanno sentire davvero parte della foresta tropicale", sono state queste le parole usate da Elisabetta Gregoraci per documentare la vacanza "improvvisata" in Indonesia. L'esperienza più suggestiva che ha provato?

Elisabetta Gregoraci a Bali

L'altalena sospesa nella giungla, la stessa su cui qualche settimana fa si era immortalata anche Chanel Totti. Il dettaglio che non è passato inosservato è che per rendere ancora più incredibile la vacanza ha soggiornato in un resort di lusso letteralmente immerso nella natura.

Elisabetta Gregoraci all’Hanging Gardens of Bali

Si chiama Hanging Gardens of Bali, si trova a nord di Ubud ed è nascosto tra gli arbusti e la vegetazione verdeggiante della giunga locale. Gode di una splendida vista sul tempio di Dalem Segara e sul fiume Ayung ed è dotato di ville che mixano romanticismo, avventura e relax, nonché di piscine a sfioro costruite tra i boschi e di una meravigliosa spa.

Hanging Gardens of Bali

Le ville con piscina immerse nella giungla

L'Hanging Gardens of Bali è dotato di 40 ville di lusso private, tutte immerse nella giunga e dotate di tranquille piscine con vista. Il tema delle camere è wild, mentre l'arredo mixa design tradizionale balinese con eleganza moderna.

Hanging Gardens of Bali,

A farla da padrone, però, è la natura che "invade" le terrazze e le enormi vetrate che danno sulla foresta, dettaglio che offre agli ospiti un senso di tranquillità e di fuga dalla frenesia della vita urbana. Quanto costa dormire in un paradiso simile?

The Hidden Place

L'alloggio più economico è la villa con piscina che affaccia sul fiume e il suo prezzo è di quasi 900 euro a notte. La villa con giardino costa oltre 1.400 euro, mentre si arriva a quasi 14.000 euro a notte per The Hidden Place, una villa con ingresso indipendente, 3 camere da letto e 6 bagni.