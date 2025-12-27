Elisabetta Gregoraci aspetta l’anno nuovo in bikini: la vacanza con Flavio Briatore e il figlio

Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya per salutare il 2025 e accogliere l’anno nuovo. È con l’ex marito Flavio Briatore e loro figlio Nathan Falco Briatore.

Elisabetta Gregoraci anche quest'anno ha rispettato la tradizione ed è tornata in vacanza nel solito posto di sempre, dove ama trascorrere il mese di dicembre e le festività, per chiudere l'anno in bellezza. La showgirl ne ha nuovamente approfittato per trasferirsi in un posto caldo, dove godersi il sole, la spiaggia e il mare.

Mentre c'è chi condivide le foto direttamente dalle montagne innevate, con gli sci ai piedi, lei su Instagram si è invece mostrata in bikini: sullo sfondo un paesaggio paradisiaco, che trasmette un'immediata sensazione di relax assoluto. Nella valigia la showgirl ha messo un due pezzi firmato Reina Olga: è il modello Brigitte in fantasia animalier con reggiseno a balconcino a spalline larghe e tanga coordinato. Ha portato con sé anche il bikini rosso Melissa firmato Bikini Lovers, decorato con margherite.

Elisabetta Gregoraci in Reina Olga

Sta chiudendo il 2025 in bikini anche Diletta Leotta: dopo aver annunciato la seconda gravidanza ha festeggiato il Natale in famiglia e poi è volata con marito e figlia a Dubai, per aspettare lì il 2026. Elisabetta Gregoraci ha invece scelto il Kenya. Si trova a Malindi, nello specifico, presso il Billionaire Resort and Retreat, lo stesso dell'anno scorso.

Leggi anche Diletta Leotta come una dea: le feste di Natale iniziano in spiaggia col tubino che fascia il pancione

Elisabetta Gregoraci in Bikini Lovers

La struttura è di proprietà di Flavio Briatore e fa parte del gruppo di hospitality legato al marchio Billionaire, che include anche ristoranti e locali. Il resort di Malindi è un 5 stelle di lusso fronte mare: affaccia sulle acque dell’Oceano Indiano, proprio nei pressi della barriera corallina del Malindi Marine National Park. Comprende sia alloggi che le famose suite del Lion in The Sun, le più esclusive, massima espressione del lusso e del comfort.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono rimasti in ottimi rapporti dopo il divorzio: a legarli non c'è solo un grande affetto ma c'è anche loro figlio Nathan Falco Briatore. Infatti i tre sono soliti fare spesso vacanze a tre, questa non è la prima volta. Per loro sarà un altro Capodanno insieme, come una famiglia.