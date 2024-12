Elisabetta Gregoraci, dove festeggerà il Capodanno con Flavio Briatore e il figlio Nathan

video suggerito

Col 2024 che volge al termine, c'è chi ha ben pensato di fare la valigia e partire, per festeggiare in vacanza l'arrivo dell'anno nuovo. Qualcunoi ha preferito la neve e gli sci, altri hanno invece ha deciso di dare il benvenuto al 2025 godendosi il sole e il mare. Chiara Ferragni è da diversi giorni a St. Moritz con la famiglia, Federica Nargi è volata alle Maldive col marito e le figlie, Alba Parietti è a Courmayeur. Elisabetta Gregoraci ha rispettato la tradizione e anche quest'anno per il Capodanno ha scelto un luogo del cuore.

Dove si trova Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci anche quest'anno ha confermato il suo amore per un Paese che visita spesso, di solito subito dopo le festività natalizie, quando ci si prepara a salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo. Si tratta del Kenya, dove l'ex marito Flavio Briatore possiede un resort di lusso. Proprio Malindi, infatti, è la sua tappa fissa: ci è stata nel 2021, nel 2022, lì ha chiuso il 2023. E proprio lì sta trascorrendo anche gli ultimi giorni del 2024, godendosi il sole in spiaggia, passando da un bikini trendy all'altro. Per lei il Kenya è come una seconda casa. È volato al Billionaire Resort and Retreat di Malindi anche Mario Gregoraci, il padre della showgirl.

Sempre molto attiva sui social, la 44enne sta documentando tutto sui social: la gita a Marafa Canyon, l'incontro con alcuni bambini del posto, le passeggiate in spiaggia, i momenti preziosi in famiglia. Con lei, infatti, c'è il figlio Nathan Falco Briatore, immancabile compagno di avventure, con cui ama trascorrere il tempo libero. Il 14enne è nato dal matrimonio ormai finito con Flavio Briatore, con cui però Elisabetta Gregoraci è sempre rimasta in ottimi rapporti, legati da un grande e sincero affetto. Difatti, saranno insieme a Capodanno.

Il look rosso fuoco di Elisabetta Gregoraci

Sempre trendy e al passo con le tendenze, Elisabetta Gregoraci in Kenya ha sfoggiato un capo che ha fatto da filo conduttore, nelle sue scelte di stile del 2024. Quest'anno, infatti, ha mostrato una certa predilezione per i coordinati, indossati al mare e in città. Si sono rivelati un trend gettonatissimo soprattutto d'estate, sulle spiagge. Difatti, a Malindi ha proposto un set rosso fuoco composto da bikini (reggiseno strapless con tanga) e maxi gonna semitrasparente a vita bassa. Con quale costume inaugurerà il 2025?