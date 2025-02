video suggerito

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci: torta a cuore e abito smoking da oltre 6mila euro Elisabetta Gregoraci ha compiuto 45 anni e ha voluto festeggiare con un maxi party al Billionaire di St Moritz: ecco cosa ha indossato per rendere la serata ancora più speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri per Elisabetta Gregoraci è stata una giornata davvero speciale: ha compiuto 45 anni e ha festeggiato in gran stile con amici e persone care. Per l'occasione ha organizzato una vacanza a St Moritz, una delle mete turistiche preferite dalle star in inverno, e ha dato il via ai brindisi fin dal mattino, quando al termine del pranzo ha spento le candeline su un mini tortino al cioccolato. In serata è poi diventata protagonista di un maxi party di compleanno e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato e quanto costa il mini abito tempestato di paillettes che sembra uno smoking.

Chi ha firmato il look da compleanno di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i 45 anni al Billionaire di St Moritz, locale di proprietà dell'ex marito Flavio Briatore, che per l'occasione ha allestito con rose rosse su tutti i tavoli, festoni a tema compleanno e un maxi schermo decorato con la sua foto.

La festa al Billionaire

Cosa ha indossato? Ha puntato sull'esuberanza e sugli scintillii con un mini abito firmato Balmain tempestato di paillettes nere. Si tratta di un modello a tubino corto e strapless, la cui particolarità sta nel bustier senza spalline che riproduce la forma di una giacca smoking (con tanto di etichetta a vista). Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 6.500 euro.

Abito Balmain

Elisabetta Gregoraci spegne 45 candeline

Per completare il look da compleanno Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato ai tacchi e agli orecchini d'oro, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un mezzo raccolto laterale.

Elisabetta Gregoraci in Balmain

Come si è conclusa la festa? Con una enorme torta a forma di cuore personalizzata con 45 candeline, scritte a tema che celebrano la sua dolcezza e foto di famiglia lungo i contorni. Al party naturalmente ha partecipato anche Nathan Falco Briatore, il figlio nato dal matrimonio con l'imprenditore, che non ha esitato a lasciarsi immortalare in compagnia della mamma.

La torta personalizzata