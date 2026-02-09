Elisabetta Gregoraci: compleanno in abito lingerie, Nathan Falco e Flavio Briatore coordinati

Flavio Briatore, Nathan Falco Briatore, Elisabetta Gregoraci

Se c'è una certezza nel mese di febbraio, è il birthday party di Elisabetta Gregoraci! La showgirl è nata l'8 febbraio 1980, dunque ha compiuto 46 anni. Ama celebrare la ricorrenza con gli amici, le persone care, la famiglia ed è solita festeggiare ogni anno in grande stile, organizzando una bella festa dove riunire tutti. Anche stavolta ha rispettato la tradizione, condividendo poi le foto della serata con fan e follower che l'hanno inondata di auguri.

Il look della festeggiata

La festeggiata ha rispettato alla perfezione il dress code bianco-nero. Ha optato per un lungo abito lingerie firmato Ermanno Scervino. È un brand che ama molto: è ospite alle sfilate e nelle occasioni speciali ne indossa spesso le creazioni. Il vestito fa parte della collezione Resort Spring/Summer 2026 e costa 4890 euro. Il vestito, sensuale e raffinato, è realizzato in satin di pura seta, con spalline sottili che si incrociano sulla schiena nuda e profonda scollatura a V frontale. Presenta applicazioni di pizzo rebrodé sul décolleté, sul retro e sui fianchi, creando un prezioso gioco di trasparenze.

Il look di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha optato per una festa a tema black&white, colori ripetuti ovunque (anche sulla torta) con un allestimento fatto di palloncini e fiocchetti. Ha scelto come location Monte Carlo, nel Principato di Monaco. Il Cipriani Monte Carlo ha ospitato l'evento: il famoso locale di lusso è proprio di Flavio Briatore, ex marito della showgirl.

Elisabetta Gregoraci

Erano presenti sia lui che loro figlio Nathan Falco Briatore. L'imprenditore non manca mai nelle occasioni speciali e nelle reunion di famiglia: la coppia è rimasta in ottimi rapporti anche dopo la separazione, proseguendo ciascuno la propria vita ma mantenendo intatti l'affetto e il rispetto reciproci, anche per il bene del figlio.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Sui social la festeggiata ha scritto, a conclusione della speciale serata in suo onore: "Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io con gli stessi sogni di sempre".