Elisabetta Gregoraci: “Nathan Falco è al centro per me e il mio ex marito, sono una mamma amica ma severa”

Elisabetta Gregoraci alla sfilata di Ermanno Scervino, Collezione Primavera/Estate 2026

Elisabetta Gregoraci si è goduta, sfilata dopo sfilata, anche questa Milano Fashion Week: da appassionata di moda è un evento per lei imperdibile, che infatti la vede sempre presente agli show in calendario. Quest'anno è stata la volta di Diesel, Elisabetta Franchi, Laura Biagiotti, Ermanno Scervino. Quest'ultimo è un brand che ama particolarmente: suoi erano i look sfoggiati all'ultimo Festival di Venezia, sia l'abito vedo non vedo del red carpet che il completo nude per l'arrivo. Dopo aver assistito alla sfilata per la Primavera/Estate 2025, si è goduta anche il debutto in passerella della Primavera/Estate 2026. Fanpage.it che era presente ha avuto modo di farle qualche domanda sulla vita professionale e privata, dai recenti impegni lavorativi al rapporto con l'ex marito Flavio Briatore.

Cosa indossi oggi?

Oggi sono qui da Scervino, come puoi vedere ho un questo look molto romantico, in questo color rosa pastello, è un un corpetto, con un reggiseno e una minigonna e questo scaldacuore, dato che oggi fa un po' freddo, quindi è perfetto.

È girato un gossip su una tua possibile relazione dopo la foto delle rose…

Io ricevo ricevo tantissimi fiori quasi ogni giorno, quindi penso di essere una persona molto molto fortunata. Ho tante persone che mi amano, quindi mi mandano questi fiori.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Come sei riuscita a mantenere un rapporto con il tuo ex marito Flavio Briatore?

Ci vuole molta pazienza, ci vuole equilibrio e all'inizio non è semplice da trovare, poi comunque l'amore per la famiglia ti aiuta tantissimo. Soprattutto al centro di tutto deve esserci nostro figlio Nathan Falco.

Che rapporto hai con lui?

È un gigante di 1.94, lo amo tantissimo, è un bravo ragazzo. Con lui ho un rapporto bellissimo, cerco di essere sempre anche una mamma amica, essendo pur severa, ricordando qual è il mio ruolo.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Nathan come reagisce ai commenti sui social?

Lui ovviamente ha Instagram, ma non lo usa tantissimo. Vive all'estero, e anche noi viviamo all'estero da tanti anni. Sa di essere il figlio di due genitori famosi, gliel'abbiamo spiegato da quando era bambino, più che altro perché lo fermavano già da piccolo per le foto oppure fermavano noi. Allora mi chiedeva: "Mamma, papà, come mai vi fermano per le foto?". Ormai è grande e certe cose le capisce.

Progetti lavorativi per il futuro?

Stiamo facendo un sacco di cose belle: sono testimonial in tante campagne e presto mi vedrete in uno spot televisivo. Lunedì sono a Roma perché col Ministro della Salute sono il volto della LILT, per la lotta italiana contro i tumori, quindi vedrete anche questo spot. Insomma un sacco di cose belle che mi stanno a cuore.