Alessia Marcuzzi scherza sul trucchetto fai da te: “Ho messo lo scotch per tirare il collo”

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dalla tv. Ha appena concluso la sua esperienza su Rai2, al timone del programma Obbligo o Verità, dove si è messa in gioco con un format ricco di ospiti. Ora si sta dedicando alla famiglia e agli altri progetti professionali. La sua vita lavorativa, infatti, non ruota tutta attorno al piccolo schermo, come si può facilmente evincere dai suoi social. Li usa per tenere aggiornata la sua community e per portare fan e follower nella sua quotidianità, tra momenti di vita familiare, backstage, viaggi, novità, raccontati sempre con grande autoironia.

Il video esilarante di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha dato avvio alla stagione balneare, anche se non è ancora tempo di vacanze e ferie per lei. Non la vediamo sul piccolo schermo, ma è ugualmente alle prese con progetti professionali. Si sta cimentando con successo come imprenditrice, in due settori: fashion e beauty. Ha dato vita a un marchio di accessori e borse, ma c'è anche Luce, il brand di cosmetici di cui è fierissima, con prodotti per la pelle e per i capelli. I social sono lo strumento che usa per aggiornare fan e follower sulle novità: il suo è un modo di raccontare sempre molto ironico, divertente, spontaneo, allegro. I fan la amano proprio per questo: tutte qualità che il pubblico ha potuto apprezzare anche al Festival di Sanremo, dove ha vestito i panni della co conduttrice, dimostrandosi a proprio agio e naturale.

A volte porta la sua community nella vita familiare, anche se quella è una sfera che tende a proteggere: di recente ha fatto uno strappo alla regola condividendo il giorno del diploma della figlia Mia. Più spesso, i contenuti sono dedicati agli outfit, alla preparazione dei programmi televisivi, a iniziative legate ai suoi brand. In un recente video, per esempio, ha mostrato un "dietro le quinte" assieme a delle collaboratrici, che l'hanno colta il flagranza, mentre sperimentava un nuovo trucchetto: "Mi sono messa lo scotch per tirare un po' il collo qua dietro" ha ammesso la conduttrice tra le risate. "Hai fatto un disastro, sei matta!" le ha fatto eco l'amica.

