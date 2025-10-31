Alessia Marcuzzi indossa tre cinture insieme, il nuovo trend nel look per il lancio di The Traitors

Alessia Marcuzzi ha lanciato The Traitors Italia, il nuovo reality show di Prime Video di cui è conduttrice. In quanti hanno notato la sua cintura “multipla”?

Alessia Marcuzzi ha appena dato il via a una nuova esperienza, quella al timone di The Traitors Italia, il nuovo reality show firmato Prime Video. Misteri, enigmi e una serie di concorrenti famosi avvolti in suggestivi mantelli blu, da Aurora Ramazzotti a Giuseppe Giofrè: si tratta di un vero e proprio percorso scenografico, un'esperienza multisensoriale dalle atmosfere gotiche che immerge i visitatori nelle ambientazioni e nel racconto. Ieri c'è stata la sua presentazione ufficiale al Lucca Comics & Games 2025 e per l'occasione la conduttrice non ha rinunciato allo stile, anzi, ha rilanciato un trend super glamour: quello delle cinture "multiple" indossate tutte insieme.

Alessia Marcuzzi col mantello di The Traitors Italia

Era da tempo che Alessia Marcuzzi mancava dalla tv ma ora per lei la pausa è finita: è tornata alla conduzione con una esperienza inedita, quella al timone di The Traitors Italia, e ora sembra essere destinata a spopolare.

Il look dark di Alessia Marcuzzi

Da sempre indiscussa icona di stile, per il lancio del reality è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di look ma rimanendo sobria e minimal. Il vero protagonista dell'outfit, infatti, è stato il mantello di seta blu notte, simbolo per eccellenza del programma (non a caso è stato indossato anche da tutti i concorrenti). Per il resto, sotto la guida della fidata stylist Claudia Scutti, la conduttrice ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma rivisitandolo in chiave glamour.

Alessia Marcuzzi con mantello e cintura multipla

Com'è fatto l'accessorio must dell'inverno

Alessia Marcuzzi ha abbinato un paio di pantaloni oversize dal taglio classico di MeiMeij a un semplice maglione dark a girocollo di The Frankie Shop, completando il tutto con degli stivaletti in tinta.

Max Mara

A fare la differenza è stato un accessorio in particolare, la cintura. La sua peculiarità? È "multipla", ovvero formata da tre fasce incrociate con la maxi fibbia sul davanti. In questo modo segna ancora di più il punto vita, proprio come se fosse un corsetto.

Etro

Già di tendenza qualche anno fa, ora grazie alla conduttrice la cintura multipla sembra essere tornata di moda: scommettiamo che sarà l'accessorio must del prossimo inverno? Al momento l'unica cosa certa è che sono diverse le Maison fashion che le hanno inserite nelle loro nuove collezioni, da Etro a Schiaparelli, fino a Max Mara e a Dsquared2.

Dsquared2

Come vanno abbinate? Possono essere portate sui mini abiti, sui jeans oppure addirittura sui cappotti, l'importante è che vengano messe in risalto con dei look monocromatici o minimal. In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice per essere super glamour?