Ilary Blasi ad Amici con la tuta “da lavoro”: quanto costa il look oversize per il ritorno in tv

Ilary Blasi è tra i giudici per un giorno della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa ha indossato per il ritorno in tv dopo la pausa estiva?

Oggi, domenica 5 ottobre, va in onda la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show tornato su Canale 5 con una nuova edizione. Dopo la formazione della classe di quest'anno andata in scena la scorsa settimana, ora i ragazzi sono stati chiamati a esibirsi per le classiche sfide settimanali e, come da tradizione, a giudicare le loro performance sono arrivati diversi ospiti speciali, da Paola Turci a Mida. A trasformarsi in giudice, c'è stata anche Ilary Blasi, tornata in tv dopo la lunga pausa estiva. Cosa ha indossato per questa inedita esperienza al fianco di Maria De Filippi?

Chi ha firmato la tuta oversize di Ilary Blasi

Era dalla scorsa estate, per la precisione dall'esperienza al timone di Battiti Live, che Ilary Blasi non appariva in tv ma ora ha fatto una piccola eccezione. Ha accettato l'invito di Maria De Filippi, che l'ha voluta fortemente tra i "giudici per un giorno" nella seconda puntata di Amici.

Ilary Blasi con la tuta "da lavoro"

Rientrata da pochi giorni a Roma dopo un romantico viaggio a Parigi, la conduttrice ha lasciato nell'armadio abiti da sera, minigonne e slip dress, questa volta ha preferito la comodità ma senza rinunciare al glamour. Ha indossato una maxi tuta oversize, per la precisione un modello firmato Takaturna che sembra essere "da lavoro": è in grigio scuro, ha la zip frontale e delle cuciture bianche su maniche e tasche. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 250 euro.

Tuta Takaturna

Ilary Blasi con gli accessori griffati

Per completare il tutto la conduttrice non ha rinunciato agli accessori griffati. Ha abbinato la jumpsuit agli anfibi diventati simbolo dell'autunno, i Monolith di Prada con la suola "a carrarmato", mentre ai polsi ha sfoggiato gli iconici Clic T di Hermès, i bracciali rigidi e smaltati che la Maison vende a 660 euro al pezzo. Ilary ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il nuovo colore con le sfumature bionde, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei colori molto naturali con focus sugli occhi. L'ospitata ad Amici preannuncerà il ritorno in tv con un progetto tutto suo?