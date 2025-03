video suggerito

Alessia Marcuzzi debutta in bianco a Obbligo o Verità Dopo Sanremo, è Obbligo o Verità la nuova avventura televisiva di Alessia Marcuzzi. Look minimal per la prima puntata, un debutto in total white.

A cura di Giusy Dente

Si chiama Obbligo o Verità il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, che debutta su Rai2 lunedì 24 marzo. Il nome dice tutto: è un riferimento proprio al popolarissimo gioco che prevede domande scomode a cui rispondere o dicendo il vero o cimentandosi con delle prove. Nel corso delle cinque puntate saranno in tanti a giocare con la conduttrice: tra i primi anche Selvaggia Lucarelli e Asia Argento. La stessa Alessia Marcuzzi, a proposito di verità, ospite di Mara Venier a ridosso del debutto si è detta dispiaciuta per le critiche ricevute in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo. "Hanno detto che sembravo drogata – ha confidato – ma non è la verità. Mia figlia ha 13 anni, legge tutto. Mi è dispiaciuto". Look total white per la padrona di casa nella prima puntata.

Il look di Alessia Marcuzzi per la prima puntata

Nella sua lunga carriera televisiva, Alessia Marcuzzi ha sempre dimostrato di avere un grande occhio per le tendenze. Proprio la moda è sicuramente una sua passione di vecchia data: come dimenticare il blog La Pinella, nato ben 10 anni fa proprio come community di amiche per confrontarsi su temi legati a trend e lifestyle, per scambiarsi consigli. Non a caso, quando si è presa una pausa dalla tv (lasciando Mediaset) la conduttrice ne ha approfittato per dedicarsi esclusivamente a progetti imprenditoriali legati al fashion: un brand di borse e un marchio beauty. Ma la tv resta ovviamente il suo grande amore.

Oggi è la Rai, la sua casa: Bomerissima, il Festival di Sanremo e ora Obbligo o Verità. Per il debutto del nuovo programma ha scelto un look minimal ed essenziale, pulito, candido: prima puntata in total white, per la padrona di casa. Da anni si affida alla sylist e costume designer Claudia Scutti. Nessun abito da sera, ma un completo comodo e raffinato, un modo anche per meglio interagire con gli ospiti, senza apparire "distante": la maglia a collo alto ha un'apertura a goccia sul décolleté, mentre i pantaloni scendono morbidi fino alle caviglie. Il tocco che non manca mai nei suoi outfit sono le scarpe: rigorosamente col tacco vertiginoso.