video suggerito

Francesca Fagnani, debutto a Belve in total black: punta sull’eleganza della semplicità Francesca Fagnani debutta a Belve col tubino strapless: intramontabile look total black nella prima puntata della nuova stagione, del 19 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Fagnani a Belve

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"E lei che belva si sente?": è l'ormai iconica frase che Francesca Fagnani rivolge a tutti i suoi ospiti, nelle interviste del programma Belve. Chi si siede dinanzi a lei, sa che dovrà rispondere con sincerità a domande spesso pungenti e provocatorie, che però riescono a cogliere nel segno e a rivelare il vero animo dei protagonisti della serata. Ogni puntata vede in studio la presenza di tre personaggi del mondo dello spettacolo, della tv, dello sport. Il debutto della nuova edizione è affidato a Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento. Il programma, infatti, torna in tv martedì 19 novembre, nel palinsesto della prima serata di Rai Due. Ma la conduttrice punta in alto: potrebbe esserci, in una delle prossime serate, anche Chiara Ferragni. Ancora incerta la presenza di Andrea Giambruno. Per il ritorno sul piccolo schermo, la padrona di casa ha puntato sull'eleganza della semplicità.

Lo stile di Francesca Fagnani

Quello di Francesca Fagnani è uno stile sofisticato, mai sopra le righe, ricercato e deciso: predilige look minimal, eleganti nella loro semplicità. Ha una predilezione per i colori neutri (in primis per il nero) e solitamente in tv opta per il monocromatico, evitando le stampe. Nella precedente stagione di Belve, ha incantato il pubblico serata dopo serata con scelte sempre azzeccate: i capi must del suo guardaroba sono stati tubini, tailleur e jumpsuit. E nuovamente su un tubino è caduta la scelta per il debutto nella nuova stagione: è l'outfit con cui, in queste occasioni, non si sbaglia mai, perché permette di coniugare immagine formale e chic.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani

Il look della conduttrice per il debutto

Look total black, dunque, per Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 19 novembre 2024, la prima della nuova edizione. La conduttrice si è nuovamente affidata alla stylist Claudia Scutti, che cura la sua immagine da diverso tempo. La conduttrice ha puntato su uno dei capi must del suo guardaroba televisivo: il tubino, già visto anche nelle precedenti puntate. Questo è un modello strapless di Giorgio Armani, in velluto, lungo fino al polpaccio. È nel suo colore preferito, il nero. Lo ha abbinato a un paio di décolleté con tacco alto, perfette per un look formale ma al tempo stesso femminile e di classe. Immancabile il tocco prezioso: un paio di orecchini a cerchio per illuminare il viso di Pomellato.

Francesca Fagnani indossa gioielli Pomellato