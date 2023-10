Francesca Fagnani a Belve è icona di stile con l’intramontabile tubino nero Terza puntata di Belve: dopo la jumpsuit e il tailleur, Francesca Fagnani ha sfoggiato un altro must have del suo guardaroba.

A cura di Giusy Dente

Francesca Fagnani è tornata a graffiare: la "belva" di Rai 2 è ancora in palinsesto, con la nuova stagione del programma di successo dedicato alle interviste. Attori, cantanti, politici: in ogni puntata tre personaggi si siedono davanti a lei, pronta a fare le domande più scomode e intime. Martedì 10 ottobre è stata la volta di Stefania Nobile, Federico Fashion Style, Emma Bonino. Quest'ultima ha raccontato di essere guarita dal cancro, la figlia di Wanna Marchi ha criticato il modo in cui lei e sua madre sono state trattate, il parrucchiere dei vip ha parlato della sua omosessualità.

Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve

Non si smentisce mai Francesca Fagnani, né con la sua capacità di tenere testa agli intervistati né col suo iconico stile. Questa nuova stagione di Belve è un successo, anche se non è mancata una polemica che è valsa alla conduttrice addirittura un tapiro d'oro: la Rai, infatti, ha detto no all'intervista a Fedez, che era stato da lei invitato in trasmissione.

Fino a questo momento, Francesca Fagnani ha optato per un abbigliamento rigoroso e sofisticato. Il suo è un modo di vestire ricercato e deciso, di carattere, mai eccessivo e mai sopra le righe, che non ha abbandonato neppure sul palco del'Ariston, quando ha fatto la co-conduttrice. A Belve ha debuttato con una tuta nera abbinata a scarpe leopardate, poi per la seconda puntata ha scelto l'eleganza del total white.

Il terzo look della conduttrice

Tailleur e tubino: sono i due must have del guardaroba di Francesca Fagnani, che è solita sfoggiare capi monocromatici o tono su tono, poco affezionata alle stampe e ai colori accesi. Nella terza puntata di Belve ha puntato proprio su un intramontabile capo di abbigliamento, sinonimo di classe ed eleganza, quello che tutte le donne dovrebbero possedere. Il tubino nero è un vero e proprio passe partout con cui non si sbaglia mai. Lei ha scelto un modello midi aderentissimo, con spallina larga e ampia scollatura, abbinato a eleganti décolleté scure col tacco: lo styling è di Claudia Scutti. Per dare un tocco di luce ha aggiunto uno scintillante collier. Una vera icona di stile.