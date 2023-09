Francesca Fagnani dà il via a Belve con le scarpe leopardate: il primo look vale oltre 35mila euro È ricominciato Belve e la padrona di casa Francesca Fagnani non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli per dare il via a una nuova stagione: ecco tutti i dettagli del completo chic e prezioso che ha sfoggiato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è partita una nuova edizione di Belve, l'irriverente programma di interviste di Rai 2 presentato da Francesca Fagnani. A dare il via alla stagione sono stati tre ospiti speciali che hanno fatto non poco scalpore, Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona. Sono tutti riusciti a tenere testa alla sfrontata conduttrice, rivelando alcuni dettagli inediti sulla loro carriera e sulla loro vita privata: il primo ha parlato del rapporto finito con Belén Rodriguez, la seconda si è aperta sulla sua infanzia difficile, il terzo ha raccontato della malattia del figlio Carlos. La vera protagonista della trasmissione è stata però la "padrona di casa", ancora una volta apparsa meravigliosa e sicura di sé: in quanti hanno notato i dettagli iper griffati del suo look?

Chi ha firmato la tuta nera di Francesca Fagnani

"Che belva si sente?", è questa la domanda che Francesca Fagnani pone ai suoi ospiti nel momento che si siedono sullo sgabello dello studio di Rai 2 ma questa volta è stata lei a trasformarsi in una "belva", per la precisione il leopardo. Per dare il via alla nuova stagione è tornata a puntare sull'eleganza senza tempo del nero ma con un tocco "sauvage".

Jumpsuit Moschino

Ha indossato una jumpsuit total black di Moschino, un modello con i pantaloni a gamba dritta e il bustier strapless decorato con bottoni e passanti, proprio come se fosse il bustino di un paio di pantaloni (prezzo 1.350 euro). La cosa particolare è che per completare il tutto ha scelto un paio di pumps animalier e con l'iconica suola rosa di Christian Louiboutin (prezzo 745 euro).

Francesca Fagnani in Moschino

Francesca Fagnani con orecchini d'oro e diamanti

Nel primo look "da belva" di Francesca Fagnani non è mancato un tocco scintillante e prezioso: da sempre appassionata di orecchini maxi, un vero e proprio must del suo stile, questa volta ha puntato tutto sull'effetto sparkling. Ha infatti arricchito l'outfit dark con un paio di orecchini che non potevano passare inosservati.

Orecchini Pasquale Bruni

Si tratta degli Aleluià a forma di foglie-ali pendenti firmati da Pasquale Bruni, sono in oro rosa e sono ricoperti di diamanti. Quanto costano? Sul sito ufficiale del marchio vengono venduti a 30.510 euro. Li ha poi abbinati a un anello della stessa linea da 4.130 euro. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali che ha esaltato i penetranti occhi azzurri e sorriso irriverente stampato sulle labbra: Francesca ha dato il via a una nuova stagione di Belve "col botto".