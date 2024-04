video suggerito

Margherita Buy: "Verdone dice che faccio stranezze? Sono migliorata, diglielo che non mi vede da tempo" Margherita Buy è stata una delle ospiti della puntata di martedì 23 aprile di Belve. Il rapporto con l'ex marito Sergio Rubini: "Era un rapporto molto sbilanciato". Sui ruoli al cinema: "La musa nevrotica del cinema di sinistra? È una gabbia".

Margherita Buy è stata una delle ospiti della puntata di martedì 23 aprile di Belve. Si parte subito con una premessa: "Io non mi sento una belva, piuttosto sono un lemure. Io vado a giorni. Di che umore sono? Buonissimo".

La frecciatina a Carlo Verdone

Margherita Buy è una storica partner artistica di Carlo Verdone. Proprio sull'attore e regista romano, Margherita Buy ha commentato: "Ha detto che bisogna sopportare le mie stranezze? Vabbè, ma l'ha detto Verdone, mica la cassazione. Sono migliorata, diglielo a Verdone che è un po' che non ci vediamo".

"Con Sergio Rubini, un matrimonio sbilanciato"

Su Sergio Rubini, ex marito: "È una donna finta fragile, è una molto solida. Lo prendo come un complimento. Sono fragile ma sono affidabile, su di me ci si può contare". Sergio era una persona molto complicata, non lo vedeva bene mio padre, non lo vedeva bene mia madre e nemmeno mia sorella. Un rapporto molto sbilanciato".

Lo stereotipo della musa nevrotica del cinema di sinistra

Gramellini disse di lei "la musa nevrotica del cinema di sinistra". La reazione di Margherita Buy: "La musa nevrotica del cinema di sinistra? È una gabbia. È un po' una stupidaggine, questa. È una banalità, è una cosa detta con superficialità. Radical chic? Non so neanche che vuol dire. Mi offendo di più se mi dicono nevrotica".

Sono piena di paura e questo è un difetto, per me e per le persone che mi stanno vicino. La cosa meno chic che ho fatto nella mia vita? Faccio sempre cose ‘meno chic'. Diciamo che ho menato delle persone, c'ho avuto un periodo strano. Mi piaceva fare la rissa. Tipo a Bologna, mi ricordo, ma ho dei vaghi ricordi perché ho preso molto prosecco quella sera. Comunque, c'ho avuto un momento rissa. Chi capitava, capitava: donne, uomini.

Margherita Buy su Paola Cortellesi: "Il suo film ha un tema importante"

Margherita Buy ha poi commentato il fatto di essere "la più premiata del cinema italiano", anche se ormai da tempo non riceve un premio: "La più premiata del cinema italiano? Sì, se non me li assegnano io ci resto male. Ma con questa storia che sono la più premiata è da parecchio che non me ne assegnano. Ricevere tanti premi fa più antipatia, certo. Simpatia a chi? Figuriamoci. C'è chi ha storto il naso alcune volte perché magari mi hanno dato dei premi, penso alla De Sio. Ci rimase male, ma che ci posso fare? Non è che mi metto lì a dire ‘datemi il premio'. Sono stata fortunata e ho avuto ruoli bellissimi nella mia carriera. Paola Cortellesi? Il suo film ha un tema importante. Ha colto l'attimo? Non l'ho mai detto. Lei è bravissima, più brava di me in tante cose, ma anche Elena Sofia Ricci è più brava di me in alcune cose". Laura Morante fu scelta per La stanza del figlio al posto suo: "Ci rimasi male, ma era più giusta Laura".

Il bacio con Sabrina Ferilli

Margherita Buy, come da anticipazioni, ha parlato della vergogna che l’attrice prova nel girare le scene di nudo. Ha poi parlato del bacio con Sabrina Ferilli nel film "Io e lei". Si sono baciate grazie al fatto che Sabrina Ferilli aveva portato le grappe:

Meno male che lei ce l’aveva. Aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere. Però devo dire che è stato un bacio bellissimo. Non mi sono vergognata con lei. Non sono neanche state contenti del bacio perché s'aspettavano dell'altro. Attrazione per Sabrina? Non è male, però no. Ero troppo ubriaca, ma non è stata una brutta cosa a differenza di altri baci.