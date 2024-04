Antonella Clerici a Belve: “Ligabue disse no al mio Sanremo perché sapevo di sugo”

video suggerito

Che belva si sente Antonella Clerici? Non vedevamo l'ora di scoprirlo. È la conduttrice Rai la protagonista della puntata di Belve di martedì 23 aprile, che si è raccontata senza filtri tra privato e professionale. Alla domanda di rito – appunto: che belva si sente? – lei replica: "Il mio cane preferito è un labrador biondo, ma so anche essere una vera leonessa perché se vieni nel mio territorio, cerchi di insidiare la mia vita privata o professionale, io mi difendo". L'intervista è succosa, anzi sugosa: abbiamo capito finalmente chi è stato quel cantante che rifiutò il suo Sanremo dicendo che ‘sa troppo di sugo'. Spoiler, come da titolo: era Ligabue. Sul credo politico: "Di certo non sono di sinistra, ma per stare in Rai bisogna essere super partes".

"Sono una donna normale con pochi scheletri nell'armadio"

Antonella Clerici racconta: "Sono una donna normale, che fa l'amore quando può perché no. Non è che abbiamo tanti piaceri nella vita". Una donna che detesta i pettegolezzi: "Una mia collega disse una roba di me, che io avevo fatto carriera perché avevo fatto una di quelle cose solide, io l'ho appesa al muro e le dissi ‘non ti permettere mai più di dire una cosa del genere, perché sei a casa mia' e poi dissi ‘dillo a me'. Ma non faccio troppe belvate". E sugli scheletri nell'armadio: "Non credo di avere così tanti scheletri nell'armadio, non di quelli da far pensare: ‘chissà questa che cosa nasconde'". Risponde anche sul futuro Sanremo: "Nessuno me l'ha chiesto e non è nelle mie ambizioni".

Le unghiate da tigre qualche volta le tiro fuori e mi faccio rispettare se c'è qualcosa che non mi va. Ho le unghiate da tigre sulle persone di potere, ma mai con quelle con cui lavoro. […] A me piace il bello della diretta, mi piace che le cose non funzionino e mi piace dimostrare di potercela fare. Sono una capitana in questo. […] Finta io? Ho dimostrato che quel Sanremo è andato molto bene. Mi credevano non all'altezza. Un pregiudizio in quanto donna? In quanto fossi una che veniva dalla cucina, un programma di successo ma che non veniva considerato qualcosa di così importante. Sanremo al prossimo anno? Nessuno me l'ha chiesto e non è nelle mie ambizioni.

"Eddy Martens è stato un errore"

Antonella Clerici ha parlato delle corna, che ha avuto e di quando ha condiviso questo stato con Sandra Bullock: "Una volta andai a ritirare l'Oscar della Tv e c'era Sandra Bullock che era stata pure lei tradita e ho pensato che si vede che chi ha successo, deve scegliere tra vita privata e professionale. E ne parlammo". Si parla anche di Eddy Martens, suo ex compagno che la tradì, nonché padre di sua figlia:

A un certo punto mi sono attaccata al fatto che lui potesse essere così giovane da potermi dare un figlio. Ho idealizzato un amore che in realtà non c'era. Secondo me all'inizio non c'erano altri interessi, ma quando è venuto qui e si è trovato in un frullatore, che non pensava di avere, è cambiato tutto. Lui aveva un carattere forte, un ragazzo con delle idee, ma era troppo arrogante. Eddy è stato un errore. Aveva le qualità e le idee, ma non aveva il carattere giusto. Alla fine, però, ho avuto mia figlia e quello vale tutto. Io sono molto gelosa e facevo dei pedinamenti per capire dove andava, ma avevo i paparazzi che mi dicevano che faceva e dove andava, perché i paparazzi mi volevano molto bene.

Oggi ama Vittorio Garrone: "L'ho conosciuto in un periodo nel quale ero in grande forma". Poi scherza: "Dopo aver avuto tanti fidanzati che dovevo mantenere, finalmente ho un fidanzato che si mantiene da solo e mi sembra già un grande risultato".

Il flirt con Massimo Giletti

Non tutti sanno che Antonella Clerici ha avuto un flirt con Massimo Giletti: "Lui era ed è un uomo molto complicato. Dopo un capodanno che dovevamo passare insieme è sparito. Io ancora adesso non so dove è andato quel capodanno. Lui dice che era con i giocatori della Juventus? Ma io non ci credo. Lui era taccagnissimo. Il portafogli non l'ho mai visto, lui dice sempre di stare senza soldi. Cucina polpo e patate, solo questo sa cucinare, ma lo cucina a tutte".



Il rapporto con la Rai

Antonella Clerici parla del suo rapporto con la Rai, che non è sempre stato sereno: "A livello dirigenziale, io non ho mai frequentato i piani alti di Viale Mazzini. Non c'è questo grande affetto nei nostri confronti, è capitato con qualche direttore ma non con tutti. Non mi hanno riconosciuto il merito che mi si deve? Qualche volta sarebbe stato bello, ti aspetti che qualcuno ti applauda, ma non è così in questa azienda. Ci ho anche patito. Ma basterebbe anche solo una pacca sulla spalla". Poi, la stoccata al servizio pubblico e il ricordo di quando le tolsero la Prova del Cuoco, ricordando Elisa Isoardi:

Se avessi fatto La prova del cuoco a Mediaset, ora avrei comprato mezza Roma. Non c'è paragone perché sanno tutti quello che si guadagna in Rai rispetto alle tv private. Dieci volte tanto, almeno. Sarei rimasta multimilionaria, ma i soldi non sono la mia priorità. I cachet miliardari in Rai? Fake news. Alla fine del Festival di Sanremo, quando avrei potuto chiedere la luna, io non ho chiesto una lira d'aumento ma solo di fare la mia Prova del Cuoco dove ero stata mandata via perché ero incinta. Dopo mi aspettavo che mi dicessero di riprendermi il mio posto, ma non fu così e il pubblico se ne accorse. Elisa Isoardi? Non c'entrava niente. A parti invertite, avrei fatto la stessa cosa. Ha approfittato di una situazione e ha fatto bene. Dopo due anni è stata una rivalsa per me perché era comunque un mio programma.

I veri amici tra i colleghi e l'addio di Amadeus

Antonella Clerici ha parlato della grande amicizia con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi e ha poi commentato l'addio di Amadeus: "Carlo Conti è il primo nome che mi viene in mente, così come Fabrizio Frizzi. Quando vengo qui non riesco a dire che questi sono gli studi Fabrizio Frizzi. Avevamo i camerini vicini e loro erano i miei due veri amici".

L'addio di Amadeus mi è dispiaciuto ma l'ho trovato coraggioso. Lui ha parlato di nuovi sogni e io gli credo perché credo abbia voglia di misurarsi con cose diverse e sfide diverse. È stato coraggioso.

Lo sgarbo di Barbara D'Urso

A metà intervista, è arrivato l'attacco a Barbara D'Urso: "Non ho amato molto una conduttrice che era a Mediaset perché mi fece uno sgarbo personale su cui ho patito molto. Era Barbara D'Urso. Nel 2011 venivo dal Festival di Sanremo e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy e Chi pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi, e questa notizia fu messa in rassegna stampa molto sotto. Lei aprì Pomeriggio Cinque con questa notizia e annunciando in esclusiva di avere l'amante di Eddy. A me ferì tantissimo e riuscimmo a bloccare questa intervista. Io non l'avrei mai fatto nei confronti di una collega. Lo scoop a tutti i costi non è una cosa bella. Poi ormai parliamo di tanti anni fa, penso che sia una professionista, che non ha il mio stesso stile di conduzione ma quella è stata la volta che ho patito qualcosa da una collega".

Ligabue era il cantante del sugo-gate

Antonella Clerici ha poi finalmente svelato il giallo del famoso “sugo-gate”, rivelando quindi il nome del cantante che non andò al Sanremo 2010 da lei condotto, perché "sapeva troppo di sugo": "A me l'hanno riferito. se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse".

Era Ligabue. È un cantante che io amavo moltissimo e quando mi hanno detto questa cosa, io ci sono rimasta così male. Io lo immaginavo rock, pensavo che lui sapesse di sugo. Pensavo che sapevamo tutti e due di sugo. Lo immaginavo un bel maschione, anche un po' rozzo e ci sono rimasta male due volte.