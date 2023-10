Anticipazioni Belve, Emma Bonino: “Sono guarita dal tumore. Con Pannella? Fu lui a rompere rapporti” Protagonista della terza puntata di Belve Emma Bonino, che si racconterà a Francesca Fagnani tra pubblico e privato, annunciando di essere guarita dal tumore che la affliggeva da otto anni.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza puntata di Belve andrà in onda il 10 ottobre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche Emma Bonino, personaggio politico di rilievo dell'ultimo ventennio e di una particolare stagione della storia del partito Radicale, che si è raccontata a Fagnani tra pubblico e privato. Nello specifico, Emma Bonino ha specificato di essere guarita dal tumore dopo 8 anni di trattamenti e di controlli.

Francesca Fagnani ha ricordato a Emma Bonino che molti le hanno rinfacciato una certa ambizione politica, domanda alla quale ha risposto così: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”.

Tra i rapporti che più hanno segnato il suo percorso politico, certamente quello con Marco Pannella, che poi si interruppe bruscamente: "Mi manca, è stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto […] Non conosco i motivi, forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro”. Ed ha aggiunto: "Gli volevo chiedere ma che ti prende, ma che ti viene in mente, lui disse una volta che ero una burocrate leale, mah”.

Sulle belvate, Bonino ne cita una recente, ma subita: “Io ne ho ricevute di belvate, se è per quello! Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda. Mi ha lasciato il segno perchè il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va, e se ne va con Renzi”. E quando la Fagnani le fa notare che anche Renzi ha interrotto il rapporto con Calenda, Bonino chiude: “Chi la fa, l’aspetti!”.