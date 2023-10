Tapiro di Striscia a Francesca Fagnani per il caso Fedez a Belve: “Non condivido la scelta della Rai” Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Francesca Fagnani per il caso di Fedez a Belve. Dopo il no della Rai sull’ospitata del cantante, parla la conduttrice: “Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Striscia La Notizia in programma per oggi, dalle 20.35 su Canale5, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'Oro a Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice di Belve. Il motivo si nasconde dietro il no della Rai all'ospitata di Fedez nel suo programma: "Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo".

La consegna del Tapiro e le parole di Fagnani

Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, ha consegnato il Tapiro d'Oro a Francesca Fagnani dopo che la Rai ha bocciato la proposta di invitare Fedez nella sua trasmissione, Belve, per un'intervista. Così la conduttrice e giornalista ha commentato i fatti ai microfoni del tg satirico:

C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo.

Quando Staffelli le ha chiesto cosa succederà se, in futuro, la Rai dovesse ancora intervenire con questo filtro sulla sua trasmissione, ha aggiunto: "Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla". Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia, dalle 20.35 su Canale5.

Perché la Rai ha detto no a Fedez a Belve

Dopo che il team di Belve aveva proposto di ospitare Fedez per un'intervista, era intervenuta la Rai per bloccare la proposta. Dopo le prime indiscrezioni fu Francesca Fagnani a confermare che la tv di Stato aveva detto un no categorico per il rapper: "Belve non ha mai tolto voce a nessuno", lo sfogo della conduttrice che non è bastato per cambiare le carte in tavola. "Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita, la decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai" ha spiegato ieri Roberto Sergio, l'ad Rai. Tra la tv di Stato e Fedez non correrebbe buon sangue già da diversi anni dopo le vicende del Concertone del Primo Maggio e del Festival di Sanremo 2023.