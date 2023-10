Anticipazioni Belve, Federico Fashion Style: “Mia moglie ha sempre saputo che fossi gay, le stava bene” Federico Fashion Style è ospite della puntata di martedì 10 ottobre di Belve, lo show di Francesca Fagnani su Rai2. L’hairstylist risponderà ad alcune domande sul suo privato, partendo dalla sua omosessualità, per poi passare al rapporto con la sua ex moglie e sua figlia.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della terza puntata di Belve, sarà uno dei volti più noti della tv italiana di questi ultimi anni, si tratta di Federico Fashion Style. Al secolo Federico Lauri, deve il suo successo al programma su Real Time girato nel suo primo salone da parrucchiere ad Anzio, dove già accoglieva alcuni personaggi piuttosto noti dello showbusiness, per poi ingrandire il suo marchio, portandolo in altre città. Francesca Fagnani indaga con le sue stilettate il privato del noto hairstylist che solo di recente ha avuto il coraggio di fare dichiarazioni sulla sua vita lontana dai riflettori.

Federico Fashion Style parla della sua omosessualità

Tra le prime domande poste dalla conduttrice al suo ospite ci sono quelle relative al suo orientamento sessuale e a quelle sulla sua ex moglie, Letizia con la quale c'è stata una separazione affatto semplice, a cui risponde dicendo: "Credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei". Quando ha capito di essere omosessuale poi, gli chiede Fagnani e Lauri risponde: "Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi.

I disturbi alimentari e il rapporto con sua figlia

Un passato piuttosto turbolento, quello di Federico Lauri, che da ragazzino ha sofferto di disturbi alimentari: "Pensavo circa 110 kg. Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, ero il mio unico sfogo". Il tempo, poi, è riuscito a lenire le sue ferite. Dopo il matrimonio è poi diventato padre, ma per gli impegni lavorativi che lo portano lontano da casa, il rapporto con la sua bambina è meno frequente di quanto vorrebbe: