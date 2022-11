Federico Fashion Style e la fine con la moglie Letizia: “Eravamo d’accordo, lei ha detto basta” “Prima o poi sentivamo che uno dei due avrebbe dovuto dire basta”, dice Federico Lauri dell’amore finito con Letizia Porcu. Un amore “particolare”, come lo definisce lui, specificando di non poter dire di più: “C’è un accordo di riservatezza”.

A cura di Andrea Parrella

È finita dopo 17 anni la storia d'amore tra Federico Lauri e Letizia Porcu. E stata lei a prendere la decisione di mettere un punto al matrimonio con il marito, noto ai più come Federico Fashion Style. Un epilogo che lui, ospite di Verissimo, descrive come assolutamente inaspettato: "Sto passando un momento un po' difficile, inaspettato. Anche perché immaginavo che prima o poi potesse succedere. Me lo aspettavo, era un po' di tempo che le cose non andavano più, anche se io ci ho sempre tenuto tanto alla nostra storia".

Silvia Toffanin gli chiede cosa sia accaduto e Lauri ha risposto con voce rotta: "È una scelta sua, io l'ho appreso su Instagram, da un suo post. Anche lei stava attraversando un momento difficile, da poco ha perso il padre, ma non avevamo litigato. Il nostro è stato un rapporto importante, abbiamo fortemente voluto nostra figlia, abbiamo trascorso anni indimenticabili, io l'ho amata alla follia e anche se ultimamente non andavamo più d'accordo, lei è una persona a cui tengo tantissimo. Non riesco a distaccarmi da lei, perché anche se lei ha deciso questo io la sento ancora vicina, non immagino una vita lontano da lei".

La conduttrice prova ad andare più a fondo rispetto a quanto sia accaduto: "Si scrivono tante cose, ma la verità la sappiamo io e lei. Sono triste perché non me lo sarei aspettato […] L'importante è che mia figlia sia felice e non viva nessun trauma. Ce la stiamo mettendo tutta, provando a non farle vivere momenti di tensione". Il noto coiffeur afferma però di non poter scendere nei dettagli delle ragioni della fine

"Non posso rispondere dei nostri problemi di coppia, c'è una diffida e non posso dire pubblicamente le motivazioni precise. In questo momento posso solo dire che sarei andato avanti a vita, non mi immagino una persona diversa da Letizia al mio fianco".

Una storia che pare tuttavia non essersi chiusa serenamente: "Ci siamo lasciati male, ma da parte mia io sto cercando di capire, anche se lei ormai ha deciso. Adesso stiamo solo cercando di tutelare nostra figlia". Resta la sensazione di qualcosa di taciuto, cosa su cui Toffanin prova a fare leva per far dire di più al suo ospite, ad esempio alludendo alla possibilità che le voci e i pettegolezzi abbiano pesato su di lei col tempo: "Per lei le critiche delle persone erano a parte – ha risposto Lauri – noi ci amavamo davvero. C'erano momenti in cui persone dicevano cose un po' forti e sicuramente anche questo l'avrà spinta a mettere un punto, però io sono dell'idea che se stai con una persona per molto tempo hai delle conferme, 17 anni non sono un giorno e se qualcosa non ti va bene lo dici". Per poi ammettere