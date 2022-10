Federico Fashion Style e Letizia Porcu: le foto insieme alla festa di compleanno prima della rottura Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha festeggiato i suoi 33 anni con un party esclusivo e una parata di volti noti, da Wanna Marchi e Stefania Nobile ad Alex Belli e Delia Duran. Alla festa era presente anche Letizia Porcu, che qualche ora più tardi avrebbe annunciato: “Io e Federico ci siamo lasciati”.

A cura di Daniela Seclì

Letizia Porcu e la figlia Sophie al compleanno di Federico Lauri, foto di Simone De Sena

Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, ha organizzato una grande festa a Milano in occasione del suo compleanno. L'hair stylist e volto televisivo ha compiuto 33 anni. Al party esclusivo erano presenti numerosi volti noti, da Wanna Marchi e Stefania Nobile a Alex Belli e Delia Duran. Tra i presenti anche Letizia Porcu – sua compagna di vita per 17 anni e madre della loro bambina Sophie – che in queste ore ha annunciato la fine della loro storia d'amore.

Al party di Federico Lauri anche l'ex compagna Letizia Porcu e la figlia Sophie

Alla festa di compleanno di Federico Lauri, che si è tenuta domenica 16 ottobre, c'era anche Letizia Porcu e la piccola Sophie, l'ex compagna e l'amatissima figlia dell'hair stylist. I due sorridono mentre si stringono alla loro bambina. I volti distesi potrebbero indicare che la decisione della coppia, di dividere le loro strade, sia stata presa con la giusta serenità. Solo poche ore dopo quel party, Letizia Porcu ha annunciato sui social la fine di un amore durato 17 anni: "Dopo 17 anni insieme, la strada mia e di Federico si divide, rimarrà un rapporto di amicizia e bene, per la crescita e la felicità di nostra figlia".

La festa di compleanno di Federico Fashion Style

Wanna Marchi al compleanno di Federico Lauri, foto di Simone De Sena

Gli scatti del party, pubblicati da Fanpage.it e Novella 2000, sono stati realizzati dal fotografo Simone De Sena. La festa si è tenuta in uno dei locali più noti di Milano, che gode di una suggestiva vista sul Duomo. L'atmosfera era quella di un pigiama party, ma con tinte glamour. Il festeggiato ha intrattenuto i numerosi ospiti vip con il dj set e buon cibo. Tra i presenti Alex Belli, Delia Duran, Marialaura De Vitis, Vera Miales, Wanna Marchi, Stefania Nobile, Cecilia Capriotti, Guenda Goria, Mirko Gancitano, Giacomo Urtis e Aida Yespica.