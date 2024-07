video suggerito

Federico Chiesa e Lucia Bramani si sposano: la data e il luogo del matrimonio Federico Chiesa e Lucia Bramani, insieme da due anni, sono in procinto di sposarsi. La cerimonia e la festa si terranno in Toscana.

Federico Chiesa e Lucia Bramani convoleranno a nozze il 20 luglio. Il calciatore e la modella, fidanzati da due anni, si sposeranno in Toscana.

Il matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani: location e ospiti

Federico Chiesa e Lucia Bramani hanno scelto come location della cerimonia religiosa il Duomo di San Lorenzo, a Grosseto. Secondo quanto riportato da Maremma Oggi, la piazza antistante sarà chiusa al traffico dalle 14 alle 18. Dopo le celebrazioni, previste per le ore 16, i neo sposi si recheranno al Castello Vicarello, a Cigliano, per continuare i festeggiamenti. Alle nozze è prevista la partecipazione di diverse personalità del mondo del calcio e dello spettacolo.

La storia d'amore tra Federico Chiesa e Lucia Bramani

"Ha detto sì". Scriveva così Federico Chiesa a corredo di una foto insieme alla fidanzata Lucia Bramani postata a dicembre dell'anno scorso sul suo profilo social. Con quello scatto, in cui si mostravano sorridenti e più innamorati che mai, annunciavano pubblicamente l'intenzione di sposarsi. Prima dell'arrivo della proposta ufficiale, la coppia si frequentava dal gennaio del 2022. Federico Chiesa, classe 1997, è figlio dell'ex calciatore Enrico Chiesa e di Francesca Lombardi. Lucia Bramani, classe 2001, lavora come modella ed è laureata in Psicologia. Nel documentario Back On Track di Prime Video sul calciatore della Juventus, Lucia Bramani raccontava:

Di calcio capisco meno di zero, Federico mi spiega molte cose. La prima volta che sono andata allo stadio è stata proprio con Federico. È un mondo particolare, con Fede sto scoprendo questo sport, quanto sacrificio richiede e quanti sforzi che non si vedono. Lui è dentro lo sport ma non è parte dell'ambiente, il suo bello è che è a sé stante da questo mondo, questo mi ha fatto innamorare.

Nel docufilm anche l'attaccante parlava del rapporto con la fidanzata: "Lei ha visto subito le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera. Ha toccato con mano le mie emozioni e come rialzarsi. Questo ci ha unito".