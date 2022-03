Federico Chiesa esce allo scoperto con la nuova fidanzata, chi è Lucia Bramani Federico Chiesa ha una nuova fiamma: la modella Lucia Bramani. Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, il calciatore della Juventus è uscito allo socperto, senza lasciare più dubbi sulla sua vita sentimentale.

A cura di Elisabetta Murina

Federico Chiesa ha una nuova fidanzata: la modella Lucia Bramani. Prima erano solo rumors, ora invece la foto che il calciatore ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram non sembra lasciare spazio a dubbi. Nella sua vita sentimentale è tornata ad esserci una persona speciale e la sua storia con Benedetta Quagli è ormai a tutti gli effetti acqua passata.

La foto pubblicata da Federico Chiesa

Tra le sue storie Instagram, il calciatore della Juventus ha pubblicato una romantica foto mentre bacia Lucia Bramani, togliendo ogni dubbio sulla sua vita sentimentale. Tra l'altro, il giorno scelto per mostrare a tutti i suoi follower questa foto non è casuale: oggi, 24 marzo, è anche il compleanno della modella, classe 2000, come testimoniano i messaggi di auguri sul suo profilo.

Non è la prima volta che i fan di Chiesa alimentano i rumors sulla sua nuova fiamma. Solo qualche giorno fa, infatti, il diretto interessato aveva condiviso uno scatto che li ritraeva insieme in macchina. Lui guardava l'obbiettivo sorridendo, mentre lei, seduta vicino, nascondeva il viso. Pare che la loro frequentazione vada in realtà avanti da mesi: il primo indizio social risale a gennaio, quando il calciatore aveva timidamente commentato con dei cuori una sua foto. Non si sa di preciso la data di inizio della loro frequentazione e ancora nessuno dei due ha pubblicamente raccontato qualche dettaglio in più.

Chi è Lucia Bramani

Lucia Bramani, classe 2000, è una modella di professione. Sul suo profilo Instagram conta più di 37mila follower, un numero che però è destinato a cresce dopo la notizia del suo avvicinamento al calciatore della Juve. In passato pare sia stata testimonial di alcuni brand di intimo, come Tezenis. In più, prima che il suo nome diventasse noto per la realzione con Chiesa, pare fosse stata fidanzata con l'imprenditore Anis Romdhane, cofondatore del brand di orologi Watchype.