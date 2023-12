Federico Chiesa ha chiesto a Lucia Bramani di sposarlo: la foto della proposta sui social Federico Chiesa e Lucia Bramani si sposeranno. Il calciatore della Juventus ha fatto la proposta di matrimonio alla modella 23enne, alla quale lei ha risposto con un bel “sì”.

Federico Chiesa e la fidanzata Lucia Bramani si sposeranno presto. Il calciatore della Juventus ha chiesto alla sua dolce metà di diventare sua moglie e la risposta è stata un sonoro sì. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, pubblicando una foto del momento.

La foto della proposta di matrimonio

"Ha detto sì" una frase semplicissima che, però, nasconde tutta la felicità di un momento importante come quello di condividere il resto della propria vita insieme. Il calciatore e la modella sorridono, mostrando le loro mani intrecciate, e all'anulare di lei si vede brillare un anello, sullo sfondo una romantica e soleggiata Venezia. Nessun commento da parte della futura sposa, ma basta guardare i loro occhi pieni di luce per capire che questo passo lo hanno desiderato entrambi e, quindi, da qui a quando fisseranno la data del matrimonio, avranno un bel po' di cose a cui pensare per realizzare il loro sogno d'amore e promettersi di essere l'uno la spalla dell'altra.

La storia d'amore tra Federico Chiesa e Lucia Bramani

Federico Chiesa e Lucia Bramani stanno insieme da più di un anno. Le prime foto insieme, infatti, risalgono a marzo 2022, ma è probabile che la loro frequentazione fosse nata già nei mesi precedenti. Fu proprio il calciatore a pubblicare un primo scatto che li ritraeva in atteggiamenti teneri, scegliendo il giorno del compleanno di lei, per l'appunto il 24 marzo, per annunciare che nella sua vita fosse arrivata una persona speciale. La modella, classe 2000, era già comparsa in qualche storia Instagram del calciatore, seppur di sfuggita. Una volta ufficializzata la loro relazione, però, lei non ha mai esitato nel condividere momenti insieme sul suo profilo, dove è seguita da più di 170mila follower, in uno degli ultimi post con fotografie che li immortalavano felici e innamorati, lei scriveva "tua per sempre" e il suo "sì" alla proposta lo ha confermato.