L’ex di Temptation Island Massimo Colantoni si sposa: la proposta di matrimonio al battesimo del figlio

A cura di Gaia Martino

L'ex volto di Temptation Island Massimo Colantoni ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Partecipò al reality dei sentimenti con l'ex Ilaria Teolis: archiviata la relazione, ha incontrato Denise Lo Giudice, oggi madre di suo figlio Edoardo, nato un anno fa. Durante il battesimo del piccolo si è inginocchiato davanti a tutti: su Instagram il video e le immagini del tenero momento.

La proposta di matrimonio di Massimo Colantoni

"Un’ultima cosa te la voleva chiedere Edoardo. Mamma, vuoi sposare papà?". Con queste parole scritte su un grosso telo bianco Massimo Colantoni ha chiesto alla fidanzata Denise Lo Giudice di sposarlo. L'ex volto di Temptation Island, durante il taglio della torta al battesimo del figlio, ha letto una lettera scritta per la fidanzata prima di inginocchiarsi. "Dedico due righe a una donna straordinaria, una persona che tra tutti i difetti, riesce a caricarsi addosso la responsabilità della famiglia, a darmi forza tutti i giorni. La nostra storia è iniziata per caso, non è stato tutto rose e fiori. Ci siamo fatti mille promesse, mille progetti, passo dopo passo stiamo raggiungendo i nostri sogni. Ci sono stati tanti litigi, stavamo mollando tutto a volte", le parole prima della sorpresa.

Anche l'ex Ilaria Teolis ha voltato pagina con Andrea Cirillo

Archiviata la storia con Massimo Colantoni, anche Ilaria Teolis ha ritrovato l'amore tra le braccia di Andrea Cirillo, personal trainer. I due stanno insieme già da diversi anni: la relazione è nata poco dopo la fine del programma, 5 anni fa circa. Con un video condiviso sui social in cui mostra un'ecografia, l'ex volto televisivo ha annunciato che presto diventerà mamma: "Sappiamo che ti abbiamo voluto, desiderato, sognato e immaginato…sapevamo che saresti arrivato, e quando mamma e papà hanno sentito il tuo cuoricino, ci hai stravolto la vita. Ti accarezzo ogni singolo istante, ti canto ogni canzone che mi viene in mente, il tuo papà non fa altro che baciarmi la pancia perché non vede l’ora di vederti e stringerti forte".