L’ex di Temptation Island Massimo Colantoni è diventato papà: “Comincia una nuova vita con te” L’ex di Temptation Island Massimo Colantoni con un post su Instagram ha annunciato di essere diventato papà: è nato Edoardo, il primo figlio con la fidanzata Denise. “La nostra felicità, il frutto del nostro amore. Comincia la nostra nuova vita con te amore mio!”.

A cura di Gaia Martino

Massimo Colantoni, ex volto di Temptation Island, è diventato padre. Partecipò all'edizione estiva del 2019 insieme alla sua ex fidanzata, Ilaria Teolis, e la loro storia terminò al falò di confronto finale: oggi è felicemente fidanzato con Denise Lo Giudice, madre del bebé nato oggi. "Una gioia immensa, comincia la nostra nuova vita", le parole su Instagram a corredo delle prime foto di famiglia.

L'annuncio della nascita di Edoardo Colantoni

"Oggi alle ore 13.26 è nato Edoardo! Una gioia immensa per me e per Denise. La nostra felicità, il frutto del nostro amore. Comincia la nostra nuova vita con te amore mio!": con queste parole Massimo Colantoni ha annunciato la nascita del primo figlio con Denise Lo Giudice, sua compagna da circa un anno. Edoardo, il nuovo arrivato, è nato all'Ospedale Gemelli di Roma.

Tra i commenti di auguri anche quelli degli ex concorrenti di Temptation come Ciavy, ancora oggi fidanzato con Valeria Liberati, la compagna con la quale partecipò al programma.

L'amore con Denise coronato dalla nascita di Edoardo

Con un post su Instagram Massimo Colantoni annunciò che presto avrebbe allargato la famiglia con la compagna Denise con un maschietto. L'ex volto televisivo si è sempre detto emozionato alla sola idea di diventare padre: "Ce lo siamo chiesti per mesi fino a che non l’abbiamo scoperto quel giorno insieme dal ginecologo… Era il 17 Marzo quando sono rientrato a casa dal lavoro e mi hai fatto trovare questa sorpresa… dopo un po’ di fatica ho scartato il tutto e davanti a me ho visto tanto blu … quel blu che lasciava pochi dubbi, ho aperto piano piano fino a trovare questa scritta: “Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo", le parole scritte con il video del gender reveal in allegato. Colantoni avrebbe iniziato la storia con l'attuale fidanzata circa un anno fa, dopo la rottura da Sonia Onelli, ex conosciuta durante il percorso nel villaggio delle tentazioni.