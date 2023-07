Che fine hanno fatto Valeria e Ciavy di Temptation Island: la loro vita oggi Valeria Liberati e Ciavy parteciparono a Temptation Island nell’estate del 2020: il loro falò di confronto fu particolarmente acceso e si concluse con la rottura. Oggi, dopo un tira e molla, starebbero vivendo serenamente la loro storia d’amore.

A cura di Gaia Martino

Valeria Liberati e Andrea Maliokapis meglio conosciuto come Ciavy, hanno partecipato a Temptation Island nell'estate del 2020. I loro falò di confronto, che si concluse con la rottura, fu particolarmente chiacchierato: il conduttore Filippo Bisciglia fu costretto ad intervenire per mettersi fisicamente tra loro mentre litigavano animatamente. Durante il percorso nel villaggio dei sentimenti Valeria intraprese una conoscenza con Alessandro Basciano, tentatore di allora, adottando comportamenti che fecero infuriare il fidanzato. Al termine del confronto si lasciarono, ma dopo un tira e molla, i due ancora oggi starebbero insieme.

Cosa fanno Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis oggi

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis oggi sarebbero ancora fidanzati. Dopo il percorso nel programma e la successiva pace, si sono spesso rincorse voci che li vedevano separati. Lo scorso marzo lei, influencer e fondatrice di "Healty Body Life", annunciò ai followers di essersi avvicinata nuovamente a Ciavy che, come ai tempi della partecipazione in tv, continua ad essere un organizzatore di eventi a Roma. "Siamo stati separati per un po', abbiamo avuto modo di riflettere. Dopo 8 anni di storia, penso sia servito ad entrambi stare separati. Ci stiamo riprovando", le parole scritte in una story di Instagram. Sui loro profili non sono presenti foto di coppia, ma la conferma che la loro relazione procederebbe a gonfie vele risale allo scorso giugno quando, in seguito ad un incidente domestico per Ciavy, Valeria ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute del fidanzato.

Valeria e Ciavy (ph credits Instagram)

Il falò di confronto acceso: Filippo Bisciglia fu costretto ad intervenire

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis si incontrarono dopo il percorso nel villaggio delle tentazioni in un falò di confronto anticipato, voluto da lui. La furia di Ciavy nacque per la conoscenza della fidanzata con il single Alessandro Basciano: i due, sul tronco posto sulla sabbia davanti a Filippo Bisciglia, cominciarono un'accesa lite che costrinse al conduttore di alzarsi per intervenire. Valeria decise di lasciare il programma da sola, ma pochi mesi dopo i fan, attraverso alcuni indizi, scoprirono che erano tornati insieme. Sono seguiti tira e molla, oggi, dopo la scelta di riprovarci, potrebbero star vivendo serenamente la loro storia d'amore.