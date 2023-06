Incidente per Ciavy di Temptation Island: “Rischiato di morire, le vene del polso si sono tagliate” Ciavy, ex protagonista di Temptation Island in coppia con Valeria Liberati, ha avuto un incidente domestico. Mentre si trovava a casa, un mobile del bagno gli è caduto addosso tagliandogli le vene: “Ho rischiato di morire, mi ha tagliato le vene del polso”.

A cura di Elisabetta Murina

Incidente domestico per Ciavy, ex protagonista di Temptation Island in coppia con Valeria Liberati. Tra le sue storie Instagram, il ragazzo ha raccontato la disavventura vissuta: mentre si trovava casa, un mobile del bagno gli è caduto addosso tagliandogli una vena.

Cosa è successo a Ciavy, ex protagonista di Temptation Island

È stato lo stesso Ciavy, con alcune storie Instagram, a spiegare l'incidente domestico. Era nel bagno di casa, quando uno dei mobili gli è caduto addosso, tagliandogli le vene del polso. Inquadrando "l'oggetto del crimine", come lo ha definito, ha spiegato: "Ho rischiato di morire, mi ha tagliato le vene del polso". L'ex protagonista di Temptation Island si è dovuto sottoporre a un'operazione per rimediare alla situazione.

Come sta Ciavy dopo l'operazione, le parole di Valeria Liberati

L'ex protagonista di Temptation Island si è subito sottoposto a un'operazione e ora sta meglio. Il pericolo è passato, come racconta la compagna Valeria Liberati in alcune storie pubblicate sui social, ringraziando di essere stata con lui in quel momento:

L'operazione è andata bene, gli hanno dovuto sturare un'arteria recisa, un tendine lesionato. Poteva andare peggio. È stato molto fortunato, anche se non si direbbe, però poteva succede altro. Fortunatamente mi trovavo lì in quel momento, è stata una grande fortuna. Sta bene, stiamo bene. Io giusto un pò esaurita, sono giorni che succede di tutto.

Valeria ha poi fatto sapere che la "scena del crimine", come l'ha definita, è ancora nelle stesse condizioni di quando è successo l'incidente. Però, ha precisato: "Oggi pomeriggio andiamo a vedere un bagno perché non possiamo stare così e comunque bisogna rimuovere tutto quello che c'è".