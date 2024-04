Letizia Petris: “Con Paolo Masella a Temptation Island? Non è nei nostri programmi”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Letizia Petris chiude di fronte alla possibilità di partecipare a Temptation Island insieme al compagno Paolo Masella, conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello. intervistata dal sito Comingsoon, la giovane fa sapere che partecipare alla trasmissione condotta da Filippo bisbiglia non rientrerebbe tra i progetti suoi e del suo compagno, nonostante il successo che il programma ha regalato a Perla Vatiero, vincitrice del GF. “Temptation Island non è nei nostri programmi. Ci piacerebbe partecipare a Pechino Express”, ha fatto sapere la giovane, rivelando così di avere ancora il desiderio di partecipare a qualche progetto televisivo: “Mi interessa il mondo dello spettacolo ma non ho ancora dei progetti”.

Letizia Petris: “Con Paolo pensiamo a una convivenza”

“La nostra relazione è molto più bella adesso che in casa. Paolo è identico a come era in casa. Ho apprezzato che lui abbia saputo riconoscere la mia dolcezza. Ad oggi siamo una coppia molto unita. Paolo è un uomo con la U maiuscola, mi tratta come una principessa e ogni giorno mi chiedo come abbia fatto a scegliere me. La convivenza è nei nostri piani”, ha aggiunto la giovane, rivelando che la relazione con il compagno conosciuto nella Casa di Cinecittà prosegue a gonfie vele.

Il rapporto con Beatrice Luzzi

Letizia parla quindi del suo rapporto con Beatrice Luzzi, seconda classificata del reality show con la quale ha avuto un legame dall’andamento altalenante. Recentemente, la donna ha dichiarato di avere trovato in Petris un atteggiamento ipocrita, parole cui Letizia ha replicato così: “Ho letto quell’intervista e ammetto di esserci rimasta un po’ male. Voglio precisare però che non c’era nulla di costruito e che era tutto completamente reale. Se avessi voluto fingere con lei mi sarei comportata in modo diverso. Sono stata totalmente me stessa. Beatrice è una persona a cui voglio bene e a cui continuerò a voler bene. Da lei ho imparato tanto e nonostante il nostro sia stato un rapporto altalenante è stata una persona che ha fatto parte del mio percorso di crescita e questo non posso rinnegarlo”.