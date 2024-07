video suggerito

Com’era Jenny Guardiano di Temptation Island 2024: le foto prima della chirurgia estetica “Come era Jenny Guardiano prima della chirurgia estetica?”, si chiedono in molti sui social. Su TikTok un video mostra alcune immagini della protagonista di Temptation Island, fidanzata di Tony Renda, prima della chirurgia estetica e della partecipazione al programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jenny Guardiano è una delle protagoniste di Temptation Island 2024. La 26enne ha scritto al programma perché ha perso la fiducia nel fidanzato Tony Renda e vuole capire se, dopo cinque anni di relazione, sia ancora possibile recuperarla. Nel corso delle puntate, il 41enne, dj di professione, ha rivelato di avere una "seconda vita" e anche di averla tradita. Jenny invece ha raccontato di essersi spesso sentita un errore e di non potersi vestire come preferiva per via del fidanzato. Proprio il suo aspetto fisico e il cambiamento dovuto alla chirurgia estetica sono stati oggetto di commenti sui social, portando molti a chiedersi: "Come era prima della chirurgia?". Su TikTok un video che prova a rispondere alla domanda.

Il cambiamento di Jenny Guardiano: come era prima della chirurgia estetica

Su TikTok, un video pubblicato dall'influencer Claudia Marini, mostra l'aspetto di Jenny Guardiano prima di ricorrere alla chirurgia estetica. La 26enne si è sottoposta al filler alle labbra, che oggi appaiono più voluminose rispetto al passato. Nelle foto di alcuni anni fa, in cui abbraccia il fidanzato Tony Renda, si nota infatti come il labbro superiore fosse meno pronunciato. È probabile che la ragazza si sia sottoposta anche ad altri ritocchi estetici sul volto o sul seno, ma non c'è certezza dal momento che la diretta interessata non ne ha mai parlato apertamente.

"La tv piace a tutti, siamo tutte ragazze rifatte"

Sui social il tema delle ragazze rifatte in televisione sta diventando sempre più chiacchierato, soprattutto perché in molti programmi, come Temptation Island, partecipano protagoniste che non nascondono di aver fatto uso della chirurgia estetica. Antonella Fiordelisi, influencer ed ex concorrente GF Vip, ha scritto un messaggio proprio per sdoganare questo tema e cercare di normalizzarlo: "Qui per ricordarvi che la televisione piace a tutti, siamo tutte ragazze rifatte (seno e labbra il 90% delle ragazze ormai) e il filtri una volta nella vita li hanno usati tutti. Iniziate a essere tutti più coerenti nella vita".