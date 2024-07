video suggerito

Tony e Jenny escono insieme da Temptation Island, la promessa di lui: "Vedrai che sono cambiato" A Temptation Island è giunto alla fine anche il percorso tra Jenny e Tony. Lei ha avuto conferme sul comportamento manipolatorio di lui, che le ha promesso di essere cambiato. Alla fine i due escono insieme dal programma.

A cura di Ilaria Costabile

Il percorso nel reality dei sentimenti di Temptation Island è ormai giunto alle battute finali anche per la coppia formata da Jenny e Tony. Durante le settimane trascorse all'Is Morus Relais, lei ha scoperto delle cose del suo fidanzato che non immaginava, come il fatto che lui avesse "una doppia vita" e che anche durante la sua permanenza nel villaggio dei fidanzati non si è risparmiato dal divertirsi e flirtare con altre ragazze. Dal canto suo, Jenny ha acquisito una nuova consapevolezza, si sente più forte ed è sicura di avere al suo fianco un uomo che le ha solo dimostrato di essere viscido, come lei più volte l'ha descritto in queste puntate. Tony è consapevole del fatto che il suo comportamento non sarà ben visto dalla sua fidanzata, alla quale ha sempre vietato di sentirsi libera perché "il mondo è un brutto posto".

Le ultime riflessioni di Tony e Jenny prima del falò di confronto

Prima del falò di confronto Tony, circondato da cinque ragazze, in una sontuosa villa in Sardegna, saluta i suoi compagni d'avventura dicendo: "Vado a festeggiare il mio funerale", divertendosi e brindando con le single. Una volta rientrato Tony si lascia andare ad una riflessione:

Siamo quasi alla fine di questo percorso, ho capito tantissime cose, ho capito che non voglio continuare a vivere così, non devo più sbagliare, non voglio perderla. Oggi pure, avevo il pensiero che mi avrebbe fatto tantissimo piacere averla vicino, avere questa leggerezza insieme a lei.

È il momento per Jenny di vedere gli ultimi video nel pinnettu. Tony si apre con i suoi amici, si confida, ammettendo i suoi sbagli e dichiara di essere pronto a qualsiasi cosa per restare con lei:

Io le idee che l'ho sempre avute chiare, l'ho manipolata dal primo giorno, l'ho portata sempre nella direzione che volevo io, qui ho avuto il coraggio di ammetterlo. Non sono abituato ad esternare i miei sentimenti, non vi nascondo non c'è stato un momento in cui non abbia pensato di là, in cui non mi sia mancata. Ma deve accettare la mia leggerezza, non posso snaturare la mia persona. Devo lasciarla libera di viversi la vita come vuole, deve viversi i suoi 26 anni. È stata l'unica che è arrivata al cuore, non ho mai fatto avvicinare nessuno, se non è lei non sarà nessun altro.

Lei, però, dopo aver visto il video non sembra turbata: "Sono venuta qua, mi ha confermato che alle mie spalle aveva una doppia vita. Apprezzo il fatto che lui abbia ammesso certe cose, ma io non mi fido, la mia fiducia nelle sue azioni è annullata. Non riesco a guardarlo nemmeno con gli occhi dell'amore, perché mi ha manipolata talmente tanto che penso che tutto quello che ha detto sia una manipolazione".

Il falò di confronto tra Jenny e Tony

Prima di incontrarla, Tony ammette di essere molto nervoso nel rivedere la sua Jenny, ma non perde la voglia di scherzare: "Non ha portato i guantoni è un segno positivo". Appena lei arriva lui le si avvicina: "Posso abbracciarti? Mi sei mancata tantissimo" e senza aspettare la risposta la stringe a sé. A prendere parola è Jenny:

Prima di tutto sono una persona, non sono gli abiti che indosso. Volevo ricordarti che il motivo per cui siamo venuti qui era smorzare la gelosia e riuscire a farmi fidare di te, tutto ciò che non hai fatto. Sono delusa come donna, non come bambina, come mi chiami sempre. Non vgolio sentirmi in colpa per i pensieri che mi sono fatta, perché le cose che pensavo le penso veramente e tu le hai confermate, mi hai manipolata, ti sei preso una ragazzina, per manipolarmi e vivere in una tua comfort zone. Voglio sapere che significa per te doppia vita.

Tony, quindi, inizia a rispondere: "Potevo stare in un angolo, mi sono messo in gioco", ma Jenny ribatte subito: "Non puoi spiegare quando vuoi, sono qui per parlare. Cerchi sempre di sistemare, di abbellire, non si può più, ho visto una persona che non mi piace" e lui ancora: "Ho fatto di tutto per dimostrarti che alla fine non c'è niente". Jenny però cerca di far capire al suo fidanzato di averla costretta in una vita senza svaghi, senza altri obiettivi se non quello di stare insieme e infatti lui le dice di aver compreso i suoi errori, ma lei è un fiume in piena:

Come fai a cancellare un passato di sofferenze? Non ti rendi conto di quanto mi hai fatto male. Ma dove la trovi una persona come me? Dolce, gentile, acculturata, bella fisicamente, non puoi tenere le amiche, come le chiami tu, farti toccare, andare alle serate, se lo avessi fatto io mi avresti sbattuto fuori di casa. Mi sento una donna, non mi sento sbagliata, ci sono persone di là che mi hanno apprezzata come persona e non come bellezza fisica.

Tony cerca di rabbonirla: "Sono finite le promesse da marinaio". ma Jenny continua a non voler cedere: "Tu per una tua comodità hai tolto una dignità ad una persona. Lo sapevi che a casa c'era una ragazzina che pendeva dalle tue labbra per non perderti". Il siciliano, però, non si arrende e continua: "Non mi stai lasciando parlare, stai parlando solo tu. Ora capisci il mio percorso come l'ho vissuto, pensando quanto sei importante per me, quanto ti amo, anche se non te lo dico mai, quanto mi hai cambiato". E ancora, Jenny:

Io per cinque anni ho lottato per stare con te, che ti facevi venire le crisi ogni mese. Mi dispiace potrò passare per stronza, per una che non ha portato rispetto per una relazione che ha avuto per cinque anni. Io non ho svaghi, non posso seguire sempre te per avere una vita e ho paura di non avercela più ancora. Tutto ciò che ho visto ha spento il sentimento nei tuoi confronti, mi dispiace.

Jenny e Tony fanno pace al falò di confronto

Il deejay è ormai deciso a riconquistarla, aiutato anche da Filippo Bisciglia che in più occasioni prova a far notare a Jenny il lato positivo del suo fidanzato: "Ricominciamo tutto da zero. Sono qua a pregarti di tornare a casa insieme, a cercare di farti capire che è cambiato tutto, voglio includerti nella mia vita in maniera leggera e divertente. La doppia vita era una cosa che tiravo fuori quando non stavo con te, perché altrimenti erano motivi di discussione". Quando Filippo gli chiede cosa significhi Jenny nella sua vita lui: "Per me è tutto, è una persona intelligentissima, è bellissima. Da ora può fare". La stessa domanda, poi, Bisciglia la rivolge alla 26enne che si apre:

Tony per me è l'idea di casa, è tutto. È stato il mio fidanzato, un punto di riferimento importante per me, non sono mai riuscita a lasciarlo, superavo tutto, perché pensavo che una vita senza di lui sarebbe stata troppo dolorosa. Lui è la mia famiglia, dico sempre che abbiamo lo stesso sangue.

È arrivato il momento di chiedere ai due cosa intendono fare alla fine del loro falò di confronto, Tony: "Senza dubbio voglio uscire con Jenny". Lei, inizialmente titubante, sembra aver ceduto e infatti spiega:

Ti devi preparare che non sono più la bambina manipolata che hai lasciato giorni fa. Filippo ti dico la verità, ci verrà del tempo prima di fidarmi, non mi va di buttare all'aria cinque anni, non smetterò mai più di essere Jenny, io ho una dignità età ok, non la perderò mai più per starti vicino, quindi voglio dare una possibilità ancora a questo rapporto. Perché fondamentalmente sono arrabbiata, ma amo questa persona. Quindi ci possiamo riprovare, con la nuova Jenny.

"E il nuovo Tony" dice lui, prima di abbracciarla e baciarla appassionatamente, lasciando la spiaggia dell'Is Morus Relais insieme.