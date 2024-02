Beatrice Luzzi dopo la nomination di Letizia Petris: “Non ti perdono, per me è un dramma” Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è rimasta delusa dalla nomination ricevuta da Letizia Petris. Non se l’aspettava, dopo il loro riavvicinamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 19 febbraio, Beatrice Luzzi è andata al televoto. La nomination che l'ha delusa di più è stata quella di Letizia Petris, concorrente con cui c'è stato un riavvicinamento negli ultimi giorni. Le due gieffine hanno avuto un confronto. Ma andiamo con ordine.

La nomination di Letizia Petris a Beatrice Luzzi

Letizia Petris, quando è stata chiamata a fare la sua nomination nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 19 febbraio, si è detta in difficoltà: "Andiamo tutti d'accordo, ci siamo riavvicinati. Voglio bene a tutti. È la verità, voglio bene veramente a tutti". Poi, ha fatto il nome di Beatrice Luzzi:

Per esclusione nomino Beatrice, ma spero che non se la prenda. Non riesco purtroppo a trovare un'altra motivazione. Ci siamo riavvicinate tantissimo negli ultimi giorni, so che sarà sempre meglio. So che è una persona molto amata, che non uscirà mai da questa casa per una mia nomination. Quindi per esclusione nomino lei.

Beatrice Luzzi è apparsa molto delusa: "Questo teatrino va avanti da mesi, non ho più risposte né speranze". Dopo la diretta, Letizia Petris ha provato ad avere un chiarimento con Beatrice Luzzi.

Il chiarimento tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris

Letizia Petris ha avuto un confronto con Beatrice Luzzi. Le ha spiegato di averla nominata perché convinta di non arrecarle un danno: "Ho pensato ‘Non la tocca, perché tanto so che è la più forte, la più amata'. La mia nomination non è legata al passato, anziché nominare un ragazzo ho preferito nominare la persona più forte". La gieffina, poi, ha spiegato che era convinta che nominare Federico Massaro sarebbe stato molto più rischioso, perché il concorrente non gode dello stesso consenso di Beatrice:

Vuoi che ti perdoni? Non ti perdono, perché mettendo me lì (in nomination, ndr) metti più a rischio lui (Federico Massaro) e Stefano. Quindi per me è un dramma essere in nomination. Comunque…se non mi avessi nominato tu, mi avrebbe nominato qualcun altro sempre per lo stesso motivo che va avanti da mesi. Nominare me è la cosa più facile per tutti voi. Per come sono fatta io, non riesco a provare rabbia nei vostri confronti. Ci sono tante altre persone a cui non sei legata.