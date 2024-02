Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 19 febbraio: cinque concorrenti in nomination Nella puntata del 19 febbraio 2023 nessun concorrente stato eliminato: Sergio D’Ottavi è risultato il meno votato e quindi è andato direttamente in nomination. Oltre a lui, a rischio eliminazione ci sono Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni, Stefano Miele e Federico Massera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di lunedì 19 febbraio nessun concorrente è stato eliminato, ma Sergio D'Ottavi è risultato il meno votato dal pubblico e quindi il primo candidato alle prossime eliminazioni. Oltre a lui, in nomination ci sono altri quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Federico Massera, Stefano Miele e Marco Maddaloni. La puntata si è aperta con un confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti che hanno parlato nuovamente della loro storia d'amore, si è poi lasciato spazio all'ingresso di Giuseppe Garibaldi, che ha dovuto abbandonare la casa temporaneamente a causa di problemi di salute, poi risolti.

Chi è stato eliminato nella puntata del 19 febbraio 2024, le percentuali

Nella puntata del 19 febbraio non c'è stato nessun eliminato. Il concorrente che ha ricevuto meno voti tra Beatrice, Grecia e Sergio è stato quest'ultimo che, quindi, è andato diretto al televoto. Ecco le percentuali di gradimento da parte del pubblico:

Beatrice: 44%

Grecia 34%

Sergio 22%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come di consueto non sono mancate le nomination e stavolta al televoto ci sono: Beatrice, Stefano, Sergio, Federico e Marco. Ci sono state nomination sia palesi che non, in cui ci sono state le seguenti votazioni: Anita ha fatto il nome di Federico, che invece nomina Greta; Sergio fa il nome di Massimiliano, Letizia e Grecia quello di Beatrice; Massimiliano fa. il nome di Federico, Marco quello di Beatrice e Beatrice a sua volta Marco Maddaloni; Giuseppe nomina Greta, Perla vota Giuseppe, Stefano vota Marco, Rosy nomina Federico, mentre l'ultimo è Paolo che fa il nome di Grecia.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 19 febbraio

La puntata si è aperta con un confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, in cui i due senza vedersi si sono detti di volersi dare una nuova possibilità per recuperare la loro storia d'amore, ma il loro vero incontro è avvenuto nel corso della serata, quando la gieffina ha potuto salutare il suo Mirko, che aveva lasciato la casa senza salutarla. Durante la serata ha fatto il suo ingresso nella casa Giuseppe Garibaldi, dopo il malore per il quale si è dovuto allontanare per sottoporsi a degli accertamenti. Non sono mancate sorprese, come quella per Stefano Miele, che ha incontrato sua madre Carla, la donna più importante delle sua vita.